Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zemine Gün’ün cenazesi Hatipköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Zemine Gün vefat etti
İzmit Hatipköy Mahallesi 17. Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi merhum İbrahim Gün’ün eşi Zemine Gün (80) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim