Zeybek: Küçükkaya neden rahatsız oldu?

Encümen Başkanı Emine Zeybek, “Peşkeş ancak onlara yakışır. TÜGVA ve belediyemizin vatanına bağlı nesiller yetiştirecek olmasından neden rahatsız oldular?” dedi

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın, İzmit Belediyesi’ne ait taşınmazların kiralama ihaleleriyle ilgili açıklamalarına Belediyenin Encümen Başkanı Av. Emine Zeybek cevap verdi. Konu hakkında açıklama yapan Av. Emine Zeybek, belediyedeki tüm kiralama ve satış ihalelerinin encümen başkanı ve üyelerinin huzurunda kamuoyuna açık şekilde ve Kamu İhale Kanunu’na göre yapıldığını dile getirdi.

“PEŞKEŞİ ANCAK SİZ YAPARSINIZ?”

Dileyen herkesin ihalelere katılma hakkının olduğunu belirten Zeybek, “Belediye başkanımız, komisyondan geçmeden kendi başına bir kiralama yapmadığını herkes biliyor. Gerçek siyasetten bihaber olan, gündem konusu bulmakta zorlanan CHP İzmit İlçe Başkanı, bunu bile siyasi bir malzeme haline getirmeye çalışıyor. İzmit Belediyesi’nde peşkeş işlemini, siz ancak kendi anlayışınızla gerçekleştirirsiniz” dedi.

“NEDEN RAHATSIZ OLDUNUZ?”

Belediyenin 1 kuruşunu dahi ziyan etmeden hizmet üretmeye çalıştıklarını söyleyen Zeybek, “CHP İlçe Başkanı, İzmit Belediyesi’nin peşkeş çektiğini söyleyerek gündem oluşturmaya çalıştığı vakfın ismini dahi yanlış biliyor. Binanın 2011 yılındaki dershaneye kiralanma süresi iddia edildiği gibi 4 değil 3 yıldır. Küçükkaya, doğrusunu bilmeden toplumu yanlış bilgilendiriyor. Binada faaliyet gösterecek olan TÜGVA ile belediyemiz vatanına, milletine, bayrağına, değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirecek. Kamu yararına olan bir vakfın böyle nesiller yetiştirmesi Küçükkaya’yı neden rahatsız ediyor” açıklamasında bulundu.

UCUZ SİYASET YAPIYORLAR

Belediyenin şirketlerinin CHP döneminde batık halde olduğunu dile getiren Zeybek, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Şirketler artık gelir getirmektedir ve bu başarı başkanımız Nevzat Doğan döneminde sağlanmıştır. CHP’lilerin bu konularda konuşmaya yüzleri olmamalıdır. İzmit Belediyesi’nde hukuka aykırı hiçbir iş yapılmaz. Kiralamalar, kamuoyunun ve basının önünde yapılıyor. CHP’liler asılsız suçlamalarda bulunacaklarına, tespit ettikleri eksiklik veya yanlışlık varsa hukuk önünde gerekeni yapsın. Bunlardan çıkarılacak siyasi malzemesi size kaybettirir” dedi.

TARLALARIN İÇİNDEN YÜRÜDÜ

Nevzat Doğan’ın şehit cenazesinde çizme giymesi ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Zeybek, şöyle konuştu: “Herkes kendine yakışanı yapıyor. Başkanımız, şehit cenazesine 2 kilometreye yakın yolu tarlaların arasından yürüyerek gitmiştir. Dolayısıyla ayağında çamurlu çizmelerin olmasından daha doğal bir şey olamaz. Bunu bile siyasi malzemeye çevirebiliyorsunuz. Belli ki, malzeme bulmakta zorlanıyorlar. Başkanımız, tarlaların arasından çamurlu çizmeleriyle de olsa şehidimizin cenazesinde yer aldı, peki siz neredeydiniz?”