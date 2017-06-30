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Zeybekci: Et fiyatlarındaki düşüşü Temmuz'dan sonra göreceğiz

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Zeybekci: Et fiyatlarındaki düşüşü Temmuz'dan sonra göreceğiz
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Zeybekçi, 'Canlı hayvan, Karkas et ve hububat' ürünlerinin gümrük vergisi oranlarında yapılan indirim ile ilgili "Bakanlık olarak, özel sektöre ithalat izini vermemiz söz konusu değil. Zaten izine tabi değil. Bazı tarım ürünlerinde et, tavuk gibi bazı ürünlerinde Gıda ve Tarım Bakanlığımızca özel izine tabi. Bazı hassasiyetlerimiz var" dedi.Et ithalatında fiyat oluşumunda sağlıksız bir yapı olduğunu belirten Zeybekci, "Fiyat oynaklığında dünyada ikinciyiz. Yeni uygulama ile içerideki fiyatları koruyarak üstteki tavanı 1050 liraya indirdik. Spekülatörün oynayacağı alanı daralttık. Gıda komitemiz var. Sarı alarm noktasına gelen ürünler var, et de bunlardan biri. Et fiyatlarındaki artış üreticiye gidiyor mu, hayır. Etin enflasyon sepetindeki payı yüzde 1,9. Bizim hemen arkamızda Yunanistan ve Portekiz geliyor. Portekiz yüzde 1,09. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Fiyattaki en ufak bir oynama da enflasyona yol açıyor. Biz bu tedbirleri aldık da hemen etkileşim oldu mu hayır. Şu andaki uygulamayı zamanlama olarak da uygun görüyorum" şeklinde konuştu.Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuz'dan itibaren görüleceğini söyledi.

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Yorumlar
İzmit 41
30 Haziran 2017 Cuma 23:27
23:27
Sen neyin peşindesin ne anlatıyorsun şimdi küfür edeceğim git Bulgaristanda Etin kilosu 10 tl Kıymanın Kilosu 8 tl yeter bu Milleti Kazıkladığınız bunların en güzel cevabı merak etme Sandıkta verilecek hemde AK Partili olarak unutma utanmazlar
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