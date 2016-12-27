  • BIST 76.803
  • Altın 129,434
  • Dolar 3,5197
  • Euro 3,6784
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 3 °C

Zeynep Teyze'nin yardımına mavi ambulanslar yetişti

»
Zeynep Teyze'nin yardımına mavi ambulanslar yetişti
Büyükşehir’in mavi ambulansı 72 yaşındaki Zeynep teyzeyi evinden alıp hastaneye götürürken, kar komandoları ise yolu açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren hasta nakil ambulansları, kısa süre önce komple yenilenmiş, ardından düzenlenen törenle hizmete girmişti. Mavi ambulanslar, zorlu kış şartlarına rağmen Kocaeli’nin her köşesindeki hastaları evlerinden alıp hastaneye götürüyor. Kar kış demeden çalışan mavi ambulanslar, tedavisinin tamamlanmasının ardından hasta ve yakınını tekrar evine bırakıyor. 

 

KAR TİMİ EŞLİĞİNDE EVİNDEN ALINDI

72 yaşındaki Zeynep Balkan teyzemiz, Gölcük’e bağlı İhsaniye’nin Hamidiye Mahallesi’nde yaşıyor. Halen devam eden tedavisi için Umuttepe’de bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitmesi gereken Zeynep teyzemizin oğlu Ahmet Balkan, hemen Büyükşehir’in mavi ambulanslarını aradı. Görevli hasta nakil ambulansı, zorlu kış şartlarına rağmen Büyükşehir’in kar timi eşliğinde Zeynep teyze ve oğlunu evlerinden aldı ve hastaneye götürdü.

 

BÜYÜKŞEHİR’İN KAR KOMANDOLARI EŞLİK ETTİ

Mavi ambulans ekibi, Zeynep teyzemizin hastanedeki kontrolü bittikten sonra tekrar yola koyuldu. İzmit merkeze henüz kar düşmemesine rağmen, yüksek kesimlerde kışın zorlu şartları yaşanıyor. İşte bu yerlerden birisi de Zeynep teyzemizin evinin olduğu Gölcük İhsaniye’ye bağlı Hamidiye Mahallesi. Ancak Zeynep teyzemiz evine dönerken de, Büyükşehir’in kar komandoları kendisine eşlik etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOÜ’lü gençlerden, kardeşlerine destek27 Aralık 2016 Salı 09:37
  • Derince İHH Temsilciliği Açıldı27 Aralık 2016 Salı 09:34
  • Hedise Evyap’ta anlamlı proje27 Aralık 2016 Salı 09:34
  • Gölcük öğrenciler sertifika aldı27 Aralık 2016 Salı 09:33
  • "Milli Piyango size çıksa ne yapardınız" diye sorduk...27 Aralık 2016 Salı 07:01
  • Başkan Celal Ayvaz’da KOSGEB’e teşekkür26 Aralık 2016 Pazartesi 14:17
  • Gazanfer Bilge MYO’dan Başkan Yıldırım’a ziyaret26 Aralık 2016 Pazartesi 14:15
  • İlk maç Gölcükspor’la26 Aralık 2016 Pazartesi 14:02
  • Ellibeş’in eğitimci konukları26 Aralık 2016 Pazartesi 13:18
  • Öğrenciler ‘Taksici İhsan’ı dinledi26 Aralık 2016 Pazartesi 13:15
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim