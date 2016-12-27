Zeynep Teyze'nin yardımına mavi ambulanslar yetişti

Büyükşehir’in mavi ambulansı 72 yaşındaki Zeynep teyzeyi evinden alıp hastaneye götürürken, kar komandoları ise yolu açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren hasta nakil ambulansları, kısa süre önce komple yenilenmiş, ardından düzenlenen törenle hizmete girmişti. Mavi ambulanslar, zorlu kış şartlarına rağmen Kocaeli’nin her köşesindeki hastaları evlerinden alıp hastaneye götürüyor. Kar kış demeden çalışan mavi ambulanslar, tedavisinin tamamlanmasının ardından hasta ve yakınını tekrar evine bırakıyor.

KAR TİMİ EŞLİĞİNDE EVİNDEN ALINDI

72 yaşındaki Zeynep Balkan teyzemiz, Gölcük’e bağlı İhsaniye’nin Hamidiye Mahallesi’nde yaşıyor. Halen devam eden tedavisi için Umuttepe’de bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitmesi gereken Zeynep teyzemizin oğlu Ahmet Balkan, hemen Büyükşehir’in mavi ambulanslarını aradı. Görevli hasta nakil ambulansı, zorlu kış şartlarına rağmen Büyükşehir’in kar timi eşliğinde Zeynep teyze ve oğlunu evlerinden aldı ve hastaneye götürdü.

BÜYÜKŞEHİR’İN KAR KOMANDOLARI EŞLİK ETTİ

Mavi ambulans ekibi, Zeynep teyzemizin hastanedeki kontrolü bittikten sonra tekrar yola koyuldu. İzmit merkeze henüz kar düşmemesine rağmen, yüksek kesimlerde kışın zorlu şartları yaşanıyor. İşte bu yerlerden birisi de Zeynep teyzemizin evinin olduğu Gölcük İhsaniye’ye bağlı Hamidiye Mahallesi. Ancak Zeynep teyzemiz evine dönerken de, Büyükşehir’in kar komandoları kendisine eşlik etti.