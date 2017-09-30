“Zeytin, Yahudi ağacıdır” diyen dangalaklar, bakın kimlere hizmet ediyor

M.Tanzer Ünal

Önceki gün bir çocukluk arkadaşım telefon etti.

Memleketten, Isparta’dan…

“Burada sosyal medyada dolaşan bir bilgi var. Sana da atıyorum, bir bak, milletin kafasını bulandırıyorlar” dedi.

Biraz sonra o “bilgi” geldi.

Aynen şunları yazıyordu:

“Kıyamete yakın Müslüman ile Yahudiler arasında savaş çıkacak. Müslümanlar bu savaşta galip gelecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaçların ve taşların arkasına saklanacak, ağaç ve taşlar da ‘Ey Müslüman, şu arkandaki Yahudi’dir. Hemen gel ve onu öldür’ diye haber vereceklerdir. Fakat sadece zeytin ağacı haber vermeyecektir. Çünkü o bir Yahudi ağacıdır. Bugün İsrail bütün ülkelerde zeytin ağacı dikmeyi teşvik etmektedir. Zira bu ağacın Yahudileri koruyacağını bilirler.

Türkiye’deki zeytin ağaçlarının üç yıl içinde kesilmesi planlanıyor. Bu sayede İsrail’e büyük darbe vurulacak. Fakat sadece ağaçları kesmek yetmiyor. Milletimiz de üzerine düşeni yapıp, bu saatten sonra zeytin tüketmemeli, bu oyuna alet olmamalıdır. Oyuna gelme ey Evlad-ı Osmanlı!”

Okudum, bir daha okudum, tam bir dangalak işi!

Dangalak işi, ama bizde dangalak da bu dangalakların söyleyip yazdıklarına inananlar da çok!

Gırla!

Çünkü bizde “Yahudi” denince, “İsrail” denince, her şey durur.

Tüm kötülüklerin, Yahudilerden geldiği sanılır.

Yolda yürürken başımıza saksı düşse, etrafımızda Yahudi ararız.

Allah hepimize akıl vermiş, düşünme yeteneği vermiş, ama maalesef aramızda hâlâ böyle dangalaklara inananlar var.

Bugünlerde İsrail, Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumuna destek veriyor ya, hemen bizim dangalaklar “Zeytin yemeyin!” feryadına yine başladılar.

Yahu Allah’ın nimeti zeytinin “Yahudilikle” ne ilgisi olabilir?

Zeytin, bizim Akdeniz coğrafyasına özgü bir nimet; onu da “Yahudi ağacı” diye millete yedirmeyecekler.

Size söyleyeyim, bunun altında başka bir hinlik de olabilir.

Tıpkı Somali’de olduğu gibi…

Somali’de “Balık yemek Müslümanlıkta günah” diye bir ayet uydurmuşlar, okyanus kenarındaki Somali halkına balık yedirmiyorlar, o güzelim balıkları alıp Avrupa ülkelerine götürüyorlar.

Uyanık Avrupa, uyanık dünya; Müslüman halkının cahilliğinden ve saflığından böyle yararlanıyor.

Zeytinde de böyle bir “oyun” olabilir.

En yararlı, en sağlıklı yağ hangisi?

Zeytinyağı…

Türkiye, zeytin cenneti…

Biz Türk halkına zeytini ve zeytinyağını nasıl yedirmeyiz?

Türkler Yahudileri sevmez, biz “Zeytin, Yahudi ağacı” dersek, Türkler zeytini yemez, biz yeriz…

Bence işin içinde böyle bir oyun var.

Yağ, insan sağlığı için çok önemli

“Önce ekmek, sonra yağlar” bozuldu diye hep konuşuruz ya…

Bugün Türk insanının sağlığı ne kadar kötüyse, bunun sebeplerinden biri de yediğimiz yağlardır.

Bize “yağ” diye dayatılan “zehirler”dir…

Zeytinyağı hariç bitkisel kökenli sıvı yağların ve bunların hidrolize edilip margarin haline getirilenlerin hepsi zararlıdır.

Bir de dolaylı yoldan tükettiğimiz yağlar var.

Marketten aldığımız gıdaların içindeki yağlar…

Bunların başında da “palm yağı” gelir.

Palm yağı hurma çekirdeklerinden elde edilir, bitkisel kökenli olmasına rağmen yüzde 44.3 oranında “doymuş yağ” içerir.

Akciğer, kalp ve damar hastalıklarına yol açan son derece sağlıksız bir yağdır.

Dışarıdan alınan kek, çörek, börek, poğaça, patates cipsi… Bunların tamamına yakını palm yağıyla yapılmaktadır.

Bu yolla Türkiye’de kişi başına 5 kilo palm yağı tüketiyoruz.

İnsanlarımız, bu sağlıksız yağlarla farkında olmadan kendilerini yavaş yavaş zehirliyorlar.

Türkiye’de kişi başına sağlıklı ve sağlıksız yağların kullanılma oranı ne?

Sıvı sağlıklı yağ, zeytinyağı…

2012 rakamlarına göre, ülkemizde yılda kişi başına sadece 1 litre zeytinyağı tüketiliyor.

Katı sağlıklı yağ ise tereyağıdır, kuyrukyağıdır…

Yine 2012 rakamlarına göre, yılda kişi başına sadece 640 gram tereyağı tüketiyoruz.

Kuyrukyağı ile ilgili bir değerlendirme rakamı yok.

Eskiden Anadolu’da çok tüketilirdi, margarin çıktı bu sağlıklı alışkanlığı da sona erdirdi.

Sağlıksız sıvı yağ denince, zeytinyağı hariç bütün sıvı yağlar sağlıksız.

Sağlıksız katı yağ denince de aklımıza “margarin” gelmeli.

Adı ne olursa olsun, her türlü margarin…

Türk halkı yılda yine 2012 rakamlarına göre 7.4 kilo margarin tüketiyor.

Şimdi şöyle bir özetleyelim!

Türkiye’de yılda kişi başı ortalama 7.4 kilo margarin, 5 kilo da dolaylı yoldan palm yağı tüketiliyor.

Toplayalım, 12-13 kilo “sağlıksız yağ” tüketiyoruz.

Yılda tükettiğimiz “sağlıklı yağ” toplamı ise 1 litre zeytinyağı, 640 gram tereyağı…

Sonra da “Hastalıklar neden bu kadar arttı, neden bu kadar hastane yapılıyor” diye dövünüyoruz.

Nedeni ortada.

İnsan yediği gibidir.

Sağlıklı yiyecekler yerse, sağlıklı…

Sağlıksız şeyler yerse, hastadır.

Bu gerçeğe rağmen, bazı dangalaklar çıkıyorlar “Zeytin Yahudi ağacıdır, zeytin ve zeytinyağı yemeyin” diyorlar.

Dünyanın en sağlıklı yağını kötülüyorlar…

Türkiye ne çekiyorsa, cahillikten çekiyor.

Cahilliğin gözü kör olsun!

Halkımızı cahil bırakanların Allah belalarını versin!

Ne diyeyim…

3 görüş

*”Halk, hükümetinden korktuğu zaman tiranlık; hükümet, halkından korktuğu zaman özgürlük vardır.” Thomas JEFFERSON

*”Hayat tespih gibidir, ya çekersin, ya sallarsın.” Ersun AKKAYA

*”Rüzgârın şiddeti ne olursa olsun, martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.”