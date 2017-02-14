İzmit Belediyesi’nin köylerdeki bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilinçlendirme eğitimleri, köylüler tarafından büyük ilgi görüyor. Şimdiye kadar 47 köyde başta tarım, hayvancılık ve meyvecilik olmak üzere çeşitli konularda eğitimler yapıldığını söyleyen yetkililer, “Zeytinburnu Köyü’nde de süt ineklerinin beslenmesi konulu eğitim verdik. Eğitim sayesinde süt inekçiliği işiyle uğraşan köylüler artık bu işi daha bilinçli olarak yapacaklar” dediler.
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Zeytinburnu Köyü’nde süt ineklerinin beslenmesi anlatıldı
İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu Köyü’nde süt ineklerinin beslenmesi konulu eğitim verildi
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