Zeytinoğlu açıkladı! Kocaeli ikinci sıraya yükseldi

KSO Temmuz ayı Meclis toplantısı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ar-Ge Merkezi konusunda İstanbul’dan sonra ikinci il olduğumuzun müjdesini verdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Temmuz ayı Meclis toplantısı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’un katılımıyla dün KSO Meclis Salonu’nda düzenlendi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’un yanı sıra meclis üyeleri, meslek komitesi başkanları ve çok sayıda OSB başkanları katılım gösterdi. Toplantıda konuşan KSO Ayhan Zeytinoğlu, “İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı Haziran sonu itibariyle 66’ya ulaştı. Türkiye genelinde 545’e ulaştı. Kocaeli İstanbul’dan sonra ikinci sıraya yükseldi” dedi.

1,2 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Meclis toplantısında konuşan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bu ayın meclis tarihini Sayın Mustafa Akıncı’nın gelebileceği tarih olan bugünü ayarlamıştık. Ancak Kıbrıs görüşmelerinin netice alınmadan bitmesi ile, kendisi bu etapta katılmanın doğru olmayacağını düşündüğü için toplantımıza katılmadı” dedi. Konuşmasının devamında ekonomik değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “İşsizlik oranımız (Mart) yüzde 11,7’dir. Şubat ayında başlayan düşüşün, mart ayında da devam ettiğini görüyoruz. Konjonktürel olarak işsizlik bu dönemde düşer. Ancak istihdam seferberliğinin sonuçlarını mart ayında daha net gördük. Ocak ayından bu yana 817 bin kişi istihdam edilmiş. TOBB verilerine göre ise; ilk altı ayda 1,2 milyon kişi istihdam edildi. Dolayısıyla işsizlikte genel trende göre daha hızlı bir azalma oldu” diye konuştu.

ENDİŞE DUYUYORUZ

Hükümetimiz tarafından 2,7 milyon Suriyeli’nin 13 bin 300’üne çalışma izni verildiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Çalışma izni verilmediği sürece kayıt dışılık artıyor. Diğer taraftan, kayıt dışılık ve ucuz emek, Türkiyeli işsizlerin iş bulmalarını da güçleştiriyor. Dolayısıyla işsizliği artırıcı bir sonuç doğuyor. İhracat (Haziran) 13,2 milyar dolar (+ yüzde 2,1)

İthalat ise 19,2 milyar dolar (- yüzde 1,5) 12 aylık ihracatımız 148,4 milyar dolar. (2014 yılı 158 milyar dolardı) Haziran ayında, en fazla ihracat yaptığımız ve toplam ihracatımızın dörtte birini oluşturan Almanya, BAE ve ABD’ye olan ihracatımız yüzde 25 artmış. Buradan ihracat performansımızı ağırlıklı olarak; otomotiv, demir-çelik ve makine sanayinin belirlediğini görüyoruz. Sürdürülebilir ihracat artışı için ihracat ürünlerini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönem baz etkisi ile dış ticaret açığının artacağından endişe duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.

TÜFE’DE GERİLEME BEKLİYORUZ

Zeytinoğlu, “Haziran ayında da beklediğimiz gibi enflasyondaki düşüş devam etti. Bu düşüş döviz kurlarındaki gerileme, mevsimsel etkiler ve gıda fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanıyor. Önümüzdeki ay gerilemenin baz etkisi ile devam edeceğini tahmin ediyoruz ve TÜFE’de 1 puan gerileme bekliyoruz. Ancak son 4-5 gündeki dolardaki artış tahminlerimizi bozabilir. Döviz kurlarının gerilemesiyle önümüzdeki ay ÜFE’de de bir miktar gerileme olacağını bekliyoruz. Haziran ayında ramazan ayının olumsuz etkisine rağmen, İkinci çeyrek büyümenin ilk çeyreğin üzerinde olma ihtimali var. Her zaman değerlendirdiğimiz Bütçe verileri henüz açıklanmadığı için veremiyoruz. TBMM'de kabul edilen "Üretim Reform Paketi Yasası" 1 Temmuz günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KSO olarak yasayı sanayiciye, yatırımcıya yeni fırsatlar ve yeni olanaklar sunması nedeniyle destekliyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ İKİNCİ SIRADA

Zeytinoğlu konuşmasına şunları açıkladı: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısıyla, "dava şartı olarak arabuluculuk" kurumu ilk kez hukuka giriyor ve uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu oluyor. Düzenlemeyle işçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin, gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. İş kazaları ve meslek hastalıklarında arabuluculuk uygulanmayacak. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilecek. Sebepsiz işten çıkarmada işe iade talebiyle arabulucuya başvurabilecek ve iş mahkemesinde dava açılabilecek. Bakanlık tarafından uygun görülen adliyelerde arabuluculuk büroları kurulacak. İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı Haziran sonu itibariyle 66’ya ulaştı. Türkiye genelinde 545’e ulaştı. Kocaeli İstanbul’dan sonra ikinci sıraya yükseldi. İstanbul 178, Kocaeli 66, Ankara 58, Bursa 54, İzmir 44 oranındadır.

Bakanlığın sitesinde son iki ayda belge alan Ar-Ge Merkezli firmaları ise şu şekilde;

Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

Elimsan Şalt Cihazları ve Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş.

Ferro Döküm Dış Ticaret San. ve Tic. A.Ş.

Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar San. ve Tic. A.Ş.

Gürdesan Gemi Makine San. ve Tic. A.Ş.

Hürkimsa Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.

MEG Gemi ve Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ortem Elektronik A.Ş.

Parkim Parfüm Plastik ve Kimya San. Ltd. Şti.

Polisan Kimya Sanayi A.Ş.

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

Saes Makine San. ve Tic. A.Ş.

Bu firmalarımızı kutluyoruz.

KOBİ’LERE 6,5 MİLYAR FAİZSİZ DESTEK

Talep, TOBB Nefes Kredisi üyelere Merkez Bankası’nın bankalara verdiğinden daha düşük faizle kredi imkanı sağlandı. (yıllık % 9,90 faizle), 27 bin firmaya 5 milyar liralık kredi hacmi sağlandı. Talep, KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi desteği 2017 yılında 260 bin KOBİ’ye, 6,5 milyar lira faizsiz finansman desteği sağlandı. (50 bin TL limitli) Talep, Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesinin arttırılması KGF kefaleti ile 250 milyar liraya kadar yeni kredi hacmi sağlandı. KGF’nin ihracat kredileri kefalet oranı yüzde 85’ten yüzde 100’e çıkarıldı. KGF desteği ile büyümeye en az 1 puan katkı sağlandı. Talep, ödeme sıkıntısı yaşayan KOBİ’lere destek verilmesi. Aralık-Ocak-Şubat SGK primleri, faizsiz olarak Ekim-Kasım ve Aralık’a ötelendi. (11,2 milyon çalışan istihdam eden işverenler bundan faydalandı.) Talep, üyelerimizin finansmana erişiminde teminat sıkıntısı yaşaması. Taşınır Rehni Kanunu hayata geçti. Makineler teminat olarak gösterilebiliyor. 6 ayda 3 bin rehin karşılığında 20 milyar lira kredi kullanıldı.

KDV İADESİ GETİRİLECEK

Sicil Affı düzenlemesi yasalaştı. Hem iyi niyetli tüccar korundu, hem de borçlular ödeme yapmaya yönlendirildi. Olumsuz kayıtlar kredi değerlendirmesinde engel oluşturmayacak. Talep, vergisini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi. Hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren mükelleflere yüzde 5 indirim geldi. Talep, istihdam için destek verilmesi, istihdam seferberliği hayata geçti. Yeni biri işe alındığında ilk 3 ay her şey, 2017 sonuna kadar ise vergi ve primler devlet tarafından karşılanacak. Sosyal yardım alan istihdam edilirse, SGK işveren payı 1 yıl ödenmeyecek. Talep, İş Sağlığı / Güvenliği mevzuatının KOBİ’lere büyük yükler getirmesi. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu, 1 Temmuz 2017 tarihinden 1 Temmuz 2020’ye ertelendi. Yatırım indiriminin yeniden getirilmesi. Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında imalata yönelik yatırım harcamaları için Kurumlar ve Gelir Vergisi Muafiyeti geldi. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi getirilecek.

DİJİTAL ANİMASYON VE OYUN GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

İhracat potansiyeli olan 1500 üye firmamızı kapsayan “E-Ticaret Projemiz” geçtiğimiz ay Ekonomi Bakanlığı desteğini almaya hak kazandı. Firmalarımızın dijital pazarlama araçlarını kullanma becerilerini ve bu yolla dış pazarlara erişimlerini artırmayı hedefliyoruz. Ekonomi Bakanlığı tarafından % 80 oranında finanse edilecektir. Söz konusu projemizde Ekonomi Bakanlığı onaylı “globalpiyasa.com” ile birlikte çalışılacağız. Proje süresince, 250’lik gruplar halinde firmalarımızı projeye dahil edeceğiz. IPA 2 bileşeni kapsamında Bilişim Vadisi, MARKA ve Odamız ortaklığıyla hazırlanan “Dijital Animasyon ve Oyun Girişimcilik Merkezi” projesinin başvurusu geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yaptık. Proje Bütçesi 1,7 milyon Euro. Proje kapsamında; Bilişim Vadisi’nde Dijital Animasyon ve Oyun Girişimcilik Merkezi’nin kurulması hedefleniyor. Amacımız 3 yıl içerisinde dijital oyun ve animasyon alanında toplam 300 yenilikçi fikrin ortaya çıkarılmasına destek vermek, ticarileştirilip marka haline getirmektir.

EKONOMİK FAALİYETLERDE İLK SIRALARDAYIZ

2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz SANTEK Sanayi ve Teknoloji fuarı çalışmalarımıza başladık. Geçen yıl da olduğu gibi TÜYAP ile işbirliği içinde olacağız. SANTEK ile eş zamanlı yaptığımız Match4Industry ikili iş görüşmeleri platformunun kayıt sistemi açılmıştır. Bu yıl birçok yabancı heyetin katılımını beklediğimiz Match4Industry etkinliğine sizlerin de katılmasını bekliyoruz. Konuşmama Kocaeli sanayisi ile ilgili verileri sizlerle paylaşarak devam etmek istiyorum. Şehrimiz ekonomik faaliyetlerde sürekli ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı veriyoruz. Otomotiv üretiminin (% 38), kimya (% 27), metal (% 20) 59 milyar dolar dış ticaret (yüzde 17,3) 35 liman - iskele (elleçlenen yük miktarı - 65 milyon ton) Sanayi ve liman kenti Avrupa’nın 10’uncu limanı. İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin %12,7’sini (58 milyar TL) karşılayan ikinci iliz. 72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Kişi başı vergi 31.700 TL birinci devlete en fazla kazanç sağlayan il. İstanbul 13.818 TL ikinci Türkiye ortalaması 5.747 TL.

KKTC EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞIMIZ

2.500 firma, 274’ü yabancı sermayeli, 2016 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 işletmesi içerisinde 80 firmamız var. Türkiye’nin büyük işletmelerinin yüzde 13’ü Kocaeli firmalarının oluşuyor. Bu oran ilimizin imalat sanayi ve vergi oranlarıyla da örtüşüyor. Kocaeli Sanayi Odası olarak güçlü sanayiyi, güçlü meclis ile temsil ediyoruz. 500 Büyük işletme içerisinde yer alan 80 firmamızın 26’sı Meclis ve Meslek Komitemizde temsil edilmektedir. Türkiye, KKTC’nin en önemli ticaret ortağıdır. Kıbrıs’a; Petrol ürünleri, demir-çelik ürünleri, ilaç, içecek, mobilya, çimento, mücevherler, alüminyum ürünlerini ihraç ederken, Kıbrıs’tan çoğunlukla tarımsal ürünler ithal ediyoruz. Ülkeye ihracatımız 1 milyar dolar civarında, ithalatımız ise 40-80 milyon dolar arasında değişmektedir. İthalatımız gerçekten çok az.

AB’NİN BÜYÜK HATASI

Kıbrıs’ın maruz kaldığı izolasyonlar ve ambargolarla, birçok ürününün AB’ye ihracatının engellendiğini ve ülke ekonomisini ciddi anlamda olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu bakımdan çözüm sürecine yönelik sürdürülen görüşmeler son derece önemliydi. Ne yazık ki; Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin yoğun çabalarına rağmen, Crans-Montana Kıbrıs Konferansı görüşmeleri, Rum tarafının tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldı. Oysa çözüm süreci ile birlikte izolasyonların sona ermesi; Kıbrıs Türk halkının geleceği ve ekonomisi açısından son derecede kritik. KKTC’nin ekonomik gelişiminin ve dünyanın geri kalanıyla sağlıklı yatırım ve ticaret ilişkileri geliştirebilmesinin sağlanmasına öncelik verilmeli. Kıbrıs Türk halkına haksız yere uygulanan kısıtlamaların kaldırılması yönünde girişimlerin hızlandırılması gerekiyor. AB’nin en büyük hatalarından biri; Annan Planı’nı referandumda reddeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni, tüm adayı temsilen üye olarak almak oldu.

KKTC’YE YATIRIM YAPMALIYIZ

Burada AB’ye önemli görevler düşüyor. AB, Birliğin bir parçası olan ancak GKRY’nin “hayır oyu” nedeniyle AB üyeliğinin nimetlerinden mahrum bırakılan Kıbrıs Türk halkı ile GKRY’nin veto silahını kullanmasına imkân vermeyecek angajman yolları bulmalı. Türk iş dünyası olarak da bizler, KKTC‘ye yatırım yapmalı ve ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Ada’da Türk-Kıbrıs ortaklığı ile yapılacak tarımsal ve hizmet sektörüne yatırımların, önemli sonuçlar verebileceğine inanıyoruz. Tarımsal ürünlerin Türkiye üzerinden, diğer ülkelere ihraç edilebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, Ada’da yapılacak olan yatırımların teşviki bizler için önem kazanıyor. Diğer taraftan, Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin AB üyelik sürecini bloke eden en önemli unsur. AB’den; fasılların açılmasını engelleyen anlamsız blokajın, farklı metotlarla aşılması çağrısını yapmak istiyorum.

BU SON DERECE ADALETSİZDİR

Zeytinoğlu’nun ardından konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ise, “Kıbrıs Türk ticaret odasının başkanı olarak birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu nazik davet şahsıma ve Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’ya yapılmıştı. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’ya sizlere özürlerini iletmemi istedi. 15 Temmuz’da yapılan hain saldırıyı kınıyorum. Türkiye demokrasisine yapılan saldırı umarım tekrarlanmaz. Hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi. Konuşmasının devamında Kıbrıs sorunun çözüm arayışları ile ilgili bilgi veren Toros, “Yaşanan süreçte iki lider arasında imzalanan ortak bir metin vardı. Bu süreç geçmiş süreçlerden farklıydı. Devlet otoritelerinin tanınmadığı için Kıbrıs’ta tek ses Rum sesi olmuştur. Bu son derece adaletsizdir” dedi. Selin BECER