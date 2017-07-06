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Zeytinoğlu: Enflasyonda gerileme hız kazanacak

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Zeytinoğlu: Enflasyonda gerileme hız kazanacak
TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mevcut ekonomik konjonktürün önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüş eğiliminin hız kazanacağını gösterdiğini söyledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını oranlarını açıkladı. Buna göre TÜFE oranı geride kalan haziran döneminde yüzde 0,27’lik düşüşle yüzde 10.90’a, ÜFE ise aylık yüzde 0,07’lik artışına rağmen baz etkisiyle yıllık yüzde 14.87’ye gerilediği açıklandı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yorumunda enflasyon oranlarının mayıs ayından itibaren yönünü aşağı doğru çevirdiğini dile getirdi.

 

“TÜFE’DE DÜŞÜŞ SÜRECEK”

Mayıs ayında enflasyondaki yükseliş trendinin kırıldığını kaydeden Zeytinoğlu, “Haziran ayında da beklediğimiz gibi enflasyondaki düşüş devam etti. Bu düşüşte döviz kurlarındaki gerileme ve mevsimsel etkiler ile alınan tedbirlerle gıda fiyatlarındaki gerilemenin etkisini olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki ay bu düşüşün bir miktar daha hızlanarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. TÜFE’deki beklentimiz 1 puan seviyesindedir” dedi.

 

DÜŞÜŞTEKİ ETKENLER

Yurtiçi üretici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,07’lik sınırlı bir artış olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Üretici fiyatları enflasyonunu çok önemsiyoruz. Döviz kurlarının gerilemesiyle önümüzdeki ay ÜFE’de bir miktar gerileme olacağını bekliyoruz. Haziran ayında ham petrol ve doğalgaz yüzde 13.44, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4.12 ve bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0.69 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

 

HARCAMA KALEMLERİ

Zeytinoğlu TÜFE’de aylık bazda en fazla düşüş gösteren grubun yüzde 1.25 ile giyim ve ayakkabı olduğunu söyleyerek, “Haziran ayında ana harcama gruplarında gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.06, ulaştırmada yüzde 0.84, haberleşmede yüzde 0.39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0.14 düşüş gerçekleşti” dedi.

 

“HAZİRAN İHRACATI OLUMLU”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, “Haziran ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 2.07 artarak 13 milyar 159 milyon dolar ve ithalatımız ise 19 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık olarak sürekli artış eğiliminde olan 12 aylık ihracatımız ise 148 milyar 419 milyon dolara yükseldi” dedi.

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