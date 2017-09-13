Zeytinoğlu: İşsizliğin tek haneye düşme ihtimali var

KSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda büyüme ile ilgili en büyük beklentilerinin işsizliğin düşmesi olduğunu ifade eden KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ‘’Haziran ayında işsizliğin tek hanelere inme ihtimali var. Türkiye büyürken enflasyon yaratmadan ve işsizl

Kocaeli Sanayi Odası Eylül Ayı Meclis Toplantısı, KSO Meclis Salonu’nda düzenlendi. Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında düzenlenen toplantıya KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantıda ilk olarak 16 Ağustos 2017 tarih ve 52 sayılı Meclis Toplantı Zaptı ve Karar Özeti onaylandı. 2017 Ağustos ayı Mizanı görüşülüp onaylandı. Ardından aylık faaliyet raporunu okuyan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ‘’Büyüme ile en büyük beklentilerinin işsizlik oranının düşmesi olduğunu ifade etti. Zeytinoğlu, ‘’Haziran ayında işsizliğin tek hanelere inme ihtimali var. Cuma günü göreceğiz. Türkiye büyürken enflasyon yaratmadan ve işsizliği artırmadan büyümeli’’ dedi.

BİR YILLIK İHRACATIMIZ 152,6 MİLYAR DOLAR

Daha sonra KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık faaliyet raporunu okudu. Ağustos ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıklayan Zeytinoğlu, ‘’İhracat 13,3 milyar dolar ile yüzde 12,3, ithalat ise 19,2 milyar dolar ile yüzde 15,3 olarak yansıyor. 12 aylık ihracatımız ise 152,6 milyar dolara yükseldi. Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla ulaştırma maliyetlerindeki yükseliş oldu. Eylül ayında da hem TÜFE’de, hem ÜFE’de artışın devam edeceğini bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK TEMENNİMİZ İŞSİZLİĞİN DÜŞMESİ

Zeytinoğlu, ‘’Temmuz ayı; sanayi üretimi yıllık yüzde 14,5 iken aylık yüzde 2,3 olarak görülüyor. Nitekim ikinci çeyrekte yatırımlar yüzde 9,5, ihracat yüzde 10,5 büyüdü. Büyüme ile en büyük beklentimiz; işsizlik oranının düşmesidir. Haziran ayında işsizliğin tek hanelere inme ihtimali var. Cuma günü göreceğiz. Diğer taraftan, büyürken enflasyon da tetikleniyor. Yani işsizlik ve enflasyon arasında bir paralellik var. Dolayısıyla işsizlik ve enflasyon mücadelesinin birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye büyürken enflasyon yaratmadan ve işsizliği artırmadan büyümeli. Bunun da yolu ihracat ve sanayi odaklı büyümekle mümkün’’ açıklamalarında bulundu. Selin BECER