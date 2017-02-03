Zeytinoğlu: Umarım yükseliş kalıcı olmaz

Açıklanan ocak ayı enflasyonu verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yükselişin çok sıkıntılı olduğunu, maliyet artışının sanayiciyi tedirgin edebileceğini söyledi. Zeytinoğlu, “Bu yükselişin kalıcı olmamasını umuyoruz” dedi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarında beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışı değerlendirdi. Sanayicilerin üretim maliyetleri açısından üretici fiyatlarının çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Zeytinoğlu, “Temennimiz bu yükselişin kalıcı olmamasıdır” dedi.

ENFLASYONU HIZLANDIRDI

Fiyat endekslerindeki sıçramaya döviz kurlarındaki yükselişin neden olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, “Tüketici fiyatlarında çift haneli enflasyon tehlikesi ortaya çıktı. Dövizdeki artışın enflasyonu nasıl hızlandırdığını aralık ayında gördük. Dövizdeki kur artışının etkisi, ocak enflasyonunda kendini yeniden hissettirdi. Aylık TÜFE yüzde 2,46 artarak yıllık bazda yüzde 9,22 seviyesine yükseldi. ÜFE ise aylık yüzde 3,98, yıllık bazda 13,69 oldu” diye konuştu.

“ÇİFT HANE GÖRÜLEBİLİR”

ÜFE’deki artışın enflasyona zamanla yansıyacağını da sözlerine ekleyen Zeytinoğlu, “Bu nedenle önümüzdeki süreçte de enflasyondaki artış sürme eğiliminde olacak. Maalesef bu görünüm bize tüketici fiyatlarında da çift haneli enflasyonu işaret ediyor” dedi.

RAKAMLARI AÇIKLADI

Sanayiciler için üretim maliyetleri açısından üretici fiyatlarındaki enflasyonu çok önemli olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,98, geçen yıla göre ise yüzde 13,64 artarak son yılların en yüksek düzeyine ulaştı. Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 29,26 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 12 ile kok ve rafine petrol ürünleri ve yüzde 7,61 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti.”

“MALİYETLER YÜKSELECEK”

“Fiyatlar imalat sanayinde yüzde 3.87, madencilik taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6.58, elektrik gaz sektöründe yüzde 4.12, su temininde yüzde 3.72 artış gösterdi. Döviz kurlarındaki artış maliyetleri tetikledi. Özellikle ÜFE’de aylık bazdaki artışın önümüzdeki ay TÜFE’yi de artıracağını tahmin ediyoruz. Temennimiz bu yükselişin kalıcı olmaması.”