Zeytinoğlu: Yılsonu hedefini tutturacağız

TUİK tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendiren KSO Başkanı Zeytinoılu, yılsonunda ihracat hedefini tutturacaklarını söyledi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TUİK tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, Türkiye’nin yılsonu itibariyle ihracat hedefini tutturacağına inandığını ifade ederek, Orta Vadeli Program’da ihracat hedefinin artırılarak çıtanın yükseltilmesinin yerinde bir hedef olduğunu, bu hedefe ulaşmak için önemli dış ticaret partnerleri ile siyasi ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

ENERJİ MALİYETİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan ağustos ayı düzeltilmiş dış ticaret verilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Zeytinoğlu, “Ağustos ayında 13 milyar 289 milyon dolar ihracat ve 19 milyar 162 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik. Yükselen enerji maliyetleri ve artan iç taleple ithalat artış hızının ihracat artış hızından fazla olmasından dış ticaret açığımız 5 milyar 873 milyon dolar oldu.” dedi.

İHRACATIMIZ ARTTI

Zeytinoğlu, Avrupa Birliği’ndeki toparlanma ile Ağustos ayında AB’ye ihracatın yüzde 9,4 artarak 6 milyar 25 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyerek, “İhracatımızda yüzde 45,3 pay alan AB’nin ihracatımızda önemi büyük. Toplam ihracatımızda Almanya’nın payı yüzde 10,1, İngiltere’nin yüzde 6,4, Irak’ın yüzde 7,3, ABD’nin yüzde 5,4 ve BAE’nin yüzde 5,3 oranında. Önemli ihraç partnerlerimiz olan ülkelerle siyasi ilişkilerimizin, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, normal çizgiye getirilmesi ihracatın gelişmesi bakımından önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

ÜRETİMDEKİ HAREKETLİLİK

Başkan Zeytinoğlu, “Ağustos ayında üretimde girdi olarak kullanılan, ara malı ithalatının tüm ithalattaki payının yüzde 72,6 olmasını önümüzdeki dönemde üretimde hareketlilik göstergesi olarak yorumlayabiliriz” açıklamasında bulunarak Çarşamba günü OVP’de yapılan ihracat hedefi revizesine değindi.

EKONOMİK GÖSTERGE

Zeytinoğlu, “Geçen yıl OVP’de 2017 yılı için 153,3 milyar dolar olarak öngörülen ihracat hedefi 156,5 milyar dolara revize edildi. Yılın başından itibaren ihracatımız güçlü bir performans sergiliyor ve artmaya devam ediyor. İhracat gelirimiz ilk sekiz ayda yüzde 10,8 artarken 12 aylık ihracatımız 153 milyar dolara yaklaşmıştır. Ekonomik göstergelerdeki olumlu tabloya ihracatın katkılarını görüyoruz ve yılsonu ihracat hedefine ulaşılacağını düşünüyoruz” dedi.