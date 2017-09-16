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Zeytinoğlu,10. Dünya Odalar Kongresi’ne Katılacak

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Zeytinoğlu,10. Dünya Odalar Kongresi’ne Katılacak
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Milletler Arası Ticaret Odası bünyesindeki Dünya Odalar Federasyonu’nun Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlediği etkinliklere katılmak üzere bugün uçakla Avustralya’ya hareket etti.

Dünya Odalar Federasyonu Konseyi’nin dünya çapındaki 20 üyesinden biri olan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Avustralya’da yapılacak olan, Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi Toplantısı ve 10. Dünya Odalar Kongresi’ne katılacak. KSO Başkanı Zeytinoğlu toplantılar sırasında Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin istihdamı ve Türkiye ekonomisine etkileri konusunda bir sunum yapacak.

ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINACAK

17-20 Eylül tarihleri arasında Sydney’de yapılacak olan bir dizi toplantıda “Geleceğin İş Dünyası”, “Güç ve Küresel Mobilite”, “Yolsuzluk Karşıtı Uyum İlkeleri” ve Ticaret Odaları için Acil “Durum Hazırlıklı Olma, Müdahale ve Kurtarma Programı’nın Başlatılması”, “ATA Karneleri” gibi konular da ele alınacak.

3. KEZ SEÇİLMİŞTİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu yıl Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Üyeliği’ne Avrupa bölgesini temsilen 3. kez seçilmişti.

20 TEMSİLCİ ARASINDA YER ALIYOR

2017 – 2019 dönemi seçimleri için, 130 ülkeden 1.200’ün üzerinde Oda üyesi elektronik oy kullanmaya davet edildiği Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi için dünyanın tüm bölgelerinden, 48 farklı ülke temsilcisi aday olmuş, seçimlerde Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa bölgesini temsilen üçüncü kez seçilerek, 20 temsilci arasında yer almaya hak kazanmıştı.

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