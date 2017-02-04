Zeytinoğlu’ndan, Mesleki Yeterlilik Sınavı desteği

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri AŞ (MEYBEM) tarafından, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde organize edilen Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarına devam ediliyor.

Çalışma kapsamında geride kalan 2016 yılı içerisinde çelik kaynakçı, CNC programcısı, metal sac işleme ve makine bakım sınavlarının yapıldığı bildirildi.

SINAV YERLERİNE ZİYARET

KSO Sanayi Destek Merkezi (SADEM), 2017 yılında da yeni talepleri değerlendirmeye devam edecek. Bu arada 3-4 Şubat tarihlerinde metal sac işlemeci ve makine bakımcı mesleklerinde çalışan 66 işçiye eş zamanlı olarak sınav yapıldı. Met Mühendislik ve Ertuğ Reklam firmalarında yapılan sınavlarda KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Genel Sekreter Memet Barış Turabi sınav bölgelerinde incelemeler yaparak ilgili firmalara destekte bulundu.

“İŞ KAZALARI DÜŞECEK”

Başkan Ayhan Zeytinoğlu Mesleki Yeterliliğin önemini bir kez daha vurgulayarak amaçlarının; işçilerin çalıştıkları işle ilgili teknik kapasitelerini artırmak olduğunu dile getirdi. Zeytinoğlu, “Ekonomi için büyük kayıplara neden olan iş kazalarının önüne geçmek ve firmaların yasal zorunluluklarını tamamlamasını sağlamak bu çalışmamızın öncelikli hedefidir” dedi.

CEZA VE YAPTIRIM UYGULANACAK

Belgesiz çalışanlar için işverenlere idari para cezası uygulanmaya başlanacağını ifade eden Başkan Zeytinoğlu, “Sınav ve belgelendirme masraflarını devlet karşılayacak. Yeni yıldan itibaren yapılacak teftişlerde iş müfettişleri tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan 40 meslekte belgesiz çalışanlar için işverenlere, her bir çalışan için 500 lira idari para cezası uygulanacak. 24 Mart 2017′den itibaren de 8 meslekte belgesiz çalışanlar için işverenlere idari para cezaları uygulamasına başlandı” diye konuştu.

SINAVDA BAŞARI ŞART

Cezaların iş müfettişleri tarafından yapılacak denetimlere göre uygulanacağını da dile getiren Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “MYK tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyenler, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için KSO’ya başvuru yapabilecekler. Başvurusu alınan adaylar, onaylı kurum MEYBEM’e bildirilerek sınava tabi tutulup başarılı oldukları takdirde belge almaya hak kazanacaklar.”