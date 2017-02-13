Zımba, Moralı'yı ağırladı

Körfez Ticaret Odası (KTO) yönetim kurulu üyelerinden, TÜPRAŞ Sosyal İşler Müdürü Sedat Zımba, KTO Başkanı Sibel Moralı ve ekibini TÜPRAŞ Sosyal Tesisleri'nde ağırladı. Oldukça keyifli geçen sohbette KTO ile ilgili de sohbet edildi.