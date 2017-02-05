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Zincirleme trafik kazası!

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Zincirleme trafik kazası!
D-100 Karayolu üzeri Seka Tüneli Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

D-100 Karayolu üzeri SEKA tuneli Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı hastaneye sevk edilirken,kazaya karışan araçlara kurtarıcı ile otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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