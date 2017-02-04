Ziraat T.Kupası’nda yarın

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla toplamda 343. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla toplamda 343. kez karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş 343. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 342 maçta ise üstünlük Fenerbahçe’de bulunuyor.