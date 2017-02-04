  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

Ziraat T.Kupası’nda yarın

»
Ziraat T.Kupası’nda yarın
Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla toplamda 343. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla toplamda 343. kez karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş 343. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 342 maçta ise üstünlük Fenerbahçe’de bulunuyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman Tuncay yemekte bir araya geldi04 Şubat 2017 Cumartesi 09:32
  • Doğan: Bisiklete milli dava olarak bakıyorum04 Şubat 2017 Cumartesi 09:31
  • Tekvandocular ortak kampta buluştu04 Şubat 2017 Cumartesi 09:29
  • Yılın takımına anlamlı ziyaret04 Şubat 2017 Cumartesi 09:26
  • Şehzadelere selam durun!..04 Şubat 2017 Cumartesi 09:24
  • İsmail Kolaylı: Başımızı sokalım yeter04 Şubat 2017 Cumartesi 09:08
  • Kocaelispor’da yatırıma üretmeye devam!04 Şubat 2017 Cumartesi 09:03
  • Kocaelispor Alt Yapı Sorumlusu: Samimiyetsiz insanlar tanıdık04 Şubat 2017 Cumartesi 09:01
  • Turkuaz Şirketler Çim Halı Futbol Turnuvası başlıyor03 Şubat 2017 Cuma 16:12
  • Bu haftaki resimler Kaan Efe ile Doğukan’dan03 Şubat 2017 Cuma 13:57
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim