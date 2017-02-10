Zirvenin kalbi Körfez’de atacak

1. Küme C Grubu’nda 20.hafta maçları yarın beş statta beş maçla devam ederken, zirvenini kalbi Körfez Esentepe stadında atacak.

39 Puanla lider Derince Sedaş Tekspor, yarın saat 13.00’te en yakın rakibi 33 puanla dördüncü sırada yer alan Körfez Esenspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek

SEDAŞ TEKSPOR ZORLU MAÇI YARIN

Derince Sedaşspor güçlü rakibini yenip en yakın rakibine puan farkını açmayı amaçlıyor. Körfez Esenspor lideri yenip, zirve yarışına ortak olmak istiyor. Şampiyonluk mücadelesi veren ve 35 puanla üçüncü sırada olan Karamürselspor ise yarın saat 13.00’te Kullar’da en yakın rakibi 33 Puanla üçüncü sırada yer alan ve Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan Kullarspor’a konuk olacak. Karamürselspor rakibini yenip, şampiyonluk mücadelesi sürdürmek istiyor. Kullarspor da rakibini yenip Play-Off için umutlanmak hedefinde bulunuyor.

KÜME DÜŞME BÖLGESİNDE BİR MAÇ VAR

Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan ve 32 puanla beşinci sırada yer alan İzmit Kireçocaklarıspor da saat 13.00’te Cephanelik’te, rakibi 13 puanla kümede kalma mücadelesi veren Darıca Kale Bayramoğluspor’u ağırlayacak. İzmit Kireçocaklarıspor, rakibi karşısında üç puan alıp, Play-Off umutlarını sürdürecek. Darıca Kale Bayramoğluspor kümede kalmak adına, mutlak galibiyeti için oynayacak. Kümede kalmayı başaran iki ekip Gebze Kirazpınarspor ile İzmit Yenimahallespor yarın saat 17.00’de Gebze Metin Oktay’da üç puan mücadelesi verecek. Ligin son sırasında olan ve küme düşen Yenidoğan Serdarspor, centilmence mücadele ederken, kümede kalma mücadelesi veren Çayırova Şekerpınar Gençler Birliğispor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek. Çayırova Şekerpınar Gençler Birilğispor üç puan alıp, kümede kalma yolunda büyük avantaj elde etmek istiyor.

1.AMATÖR KÜME C GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Derince Sedaş Tekspor 17 12 3 2 47 16 39

2-Karamürselspor 17 11 2 4 43 14 35

3-Kullarspor 18 10 3 5 61 26 33

4-Körfez Esenspor 17 10 3 4 29 20 33

5-İzmit Kireçocaklarıspor 17 10 2 5 52 28 32

6-Gölcük Asarköyspor 18 6 5 7 37 38 23

7-İzmit Yenimahalle 17 5 3 8 35 32 21

8-Gebze Kirazpınar 17 5 5 7 39 46 20

9-Çay Şekerpınar GB 18 4 1 13 15 53 13

10-Darıca Kale Bayramoğlu 17 4 1 12 18 70 13

11-Yenidoğan Serdarspor 17 1 2 14 18 57 5

TOPLU SONUÇLAR 19.HAFTA

Yenidoğan Serdarspor (BAY)

İzmit Yenimahalle-Kullarspor: 1-4

Darıca Kale Bayramoğlu-Gebze Kirazpınar: 2-11

Derince Sedaş Tekspor-İzmit Kireçocaklarıspor: 2-1

Çay Şekerpınar GB-Körfez Esenspor: 0-2

Karamürselspor-Gölcük Asarköyspor: 5-0

BU HAFTANIN MAÇLARI 20.HAFTA

Gölcük Asarköyspor (BAY)

YARININ PROGRAMI

MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

13.00 Yenidoğan Serdarspor-Çay Şekerpınar GB:

CEPHANELİK STADI

13.00 İzmit Kireçocaklarıspor-Darıca Kale Bayramoğlu:

KULLAR STADI

13.00 Kullarspor-Karamürselspor:

KÖRFEZ ESENTEPE STADI

13.00 Körfez Esenspor:-Derince Sedaş Tekspor:

GEBZE METİN OKTAY STADI

17.00 Gebze Kirazpınar-İzmit Yenimahalle: