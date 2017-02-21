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Ziyaretinizle bir haftalık yorgunluğumu attım

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Ziyaretinizle bir haftalık yorgunluğumu attım
Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisini ağırlayan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, “Ziyaretinizle bir haftalık yorgunluğumu attım” dedi

Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetimi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş’i makamında ziyaret etti. Ziyarette 15 Temmuz gazisi Halil Koçtaş da yer aldı. Samimi bir ortamda, sohbet havasında geçen görüşmede özellikle gençliğin birlik ve beraberlik içinde olması gerekliliği konuşuldu.

 

“HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ”

Vatan söz konusu olduğunda siyasi düşüncelerin, fikirlerin bir kenara bırakılarak tek vücut olunması gerektiği vurgulandı. Başhekim Güneş; gençlerle yapılan bu sohbet nedeniyle çok mutlu olduğunu ve ziyaretin bir haftalık yorgunluğunu unutturduğunu belirtip gençlere manevi ve diğer konularda yardımcı olacağını, kendilerine kapılarının her zaman açık olduğunu belirtip nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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