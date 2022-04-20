Menemen SK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

1.Lig'de kritik gün... Kocaelispor, küme düşmeme yolundaki önemli virajda İzmir'de Menemen'e konuk oluyor.

Maç başladı

Dk 12: Kocaelispor gole yaklaştı. Mehmet Yılmaz'ın pasında top Babacar'ın önünden dışarıya çıktı.

Dk 15: Kocaelispor da kale içi mutlak gol kaçırdı. Polo musun pasında Benhur kaleci Batuhan'ı geçemedi kullanılan köşe vuruşunda kaleci yaşar top üst direkten döndü.

Dk 15: Kolovos'un pasında Benhur kaleci Batuhan ile karşı karşıya kaldı, ancak kaleciyi geçemedi. Kullanılan kornerde top kaleciyi geçip üst direkten döndü.

Dk.27: Atila'nın pasında Babacar kaleci Batuhan'ı karşısında gördü ama son vuruşu yapamadı. Açısı daralınca da pozisyonunu kaybetti.

Dk.36: Gomez... 1-0

Mememen ilk pozisyonda golü buldu. Savunma arkasına koşu yapan Gomez, Korcan'ın yanından topu ağlara gönderdi.

Dk 42: Kocaelispor'da İlyas Kubilay'ın yakın mesafeden çektiği şutu Batuhan kurtardı.

2 dakika ilave edildi.

İlk yarı sona erdi

Dk 46: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Benhur'un pasında Babacar yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.

Dk 55: Kocaelispor Kolovos ile yine golü kokladı. Bu futbolcunun sol çaprazdan çektiği şut soldan az farkla dışarıya çıktı.

1-1

Dk 66: Goooool

Dk 66: Kolovos'un ortasında Babacar topu ağlara gönderdi.

72. dakikada İlyas uzaktan kaleyi yokladı. Top direğin yanından dışarıya çıktı.

Dk 74: Menemen gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ahmet topa uzanamadı ve önemli bir gol pozisyonunu kaçırdı.

Dk 74: Menemen gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ahmet topa uzanamadı ve önemli bir gol pozisyonunu kaçırdı.

dk 80

Kocaelispor Yiğitali ile gole çok yaklaştı. Bu futbolcunun sol çaprazdan orta şut karışımı yaptığı vuruş soldan az farkla dışarıya çıktı.

5 dakika ilave edildi

Maç bitti

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MENEMEN İLÇE STADI - İZMİR

20.04.2022 - 18:00

VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)

ERKAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET KAPLUHAN(2. Yardımcı Hakem)

BAYRAM BAŞKAN(Dördüncü Hakem)

MENEMEN SK İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN

4. SEYFETTİN ANIL YAŞAR

11. AHMET SAĞAT

13. ABDOULAYE CISSE

21. ÖMER ŞAHBAŞ

27. TONI CORREIA GOMES

28. ABDULLAH AYDIN

44. OĞUZHAN ÇAPAR

52. ENES SAĞLIK

71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK

77. SİNAN AKGÖL

Yedekler

25. MURAT HOCAOĞLU

3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL

19. MOHAMED MAHDI SABBAH

22. CEM ÇELİK

24. EMRE ÖZER

29. OĞUZHAN AYDOĞAN

37. KEREM PAYKOÇ

54. BATUHAN KIRDAROĞLU

90. OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE

Teknik Sorumlu

DİLAVER MUTLU

KOCAELİSPOR İLK 11

1. KORCAN ÇELİKAY

2. BERKAY TOLGA DABANLI

12. ATİLA TURAN

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

22. DİMİTRİS KOLOVOS

24. BABACAR GUEYE

32. MEHMET YILMAZ

35. MAZLUM DEMİR

70. SAMED ALİ KAYA

77. BENHUR KESER

Yedekler

23. DOĞUKAN KAYA

7. MUSA NİZAM

15. ALPAY ÇELEBİ

21. OLCAN GÖKDEMİR

28. MOUHAMED DIOP

36. IBRAHIM AKANBI RASHEED

39. KEREM CAN AKYÜZ

52. DENİZALP ÖZDEMİR

89. YİĞİTALİ BAYRAK

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL