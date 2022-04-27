Kocaeli Genç Geredeliler iftarda buluştu

Kocaeli Genç Geredeliler Derneği, en büyük amaçlarının, tüm topluluk ve oluşumlarda gençlere daha çok söz sahibi ve imkan verilmesini istiyor. Çok kısa sürede büyük bir topluluk elde eden Genç Geredeliler, Ramazan ayında da iftar programı düzenledi. Yaklaşık 60 gencin katılımı ile birlikte iftar yaptı. Bundan sonraki hedefler içerisinde bu topluluğu daha da genişletmek ve yaygınlaştırmak olduklarının altını çizen Genç Gerdeliler, iftar programına katılan, tüm hemşerilerine teşekkür etti.