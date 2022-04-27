Kocaeli Genç Geredeliler Derneği, en büyük amaçlarının, tüm topluluk ve oluşumlarda gençlere daha çok söz sahibi ve imkan verilmesini istiyor. Çok kısa sürede büyük bir topluluk elde eden Genç Geredeliler, Ramazan ayında da iftar programı düzenledi. Yaklaşık 60 gencin katılımı ile birlikte iftar yaptı. Bundan sonraki hedefler içerisinde bu topluluğu daha da genişletmek ve yaygınlaştırmak olduklarının altını çizen Genç Gerdeliler, iftar programına katılan, tüm hemşerilerine teşekkür etti.
27 Nis 2022 - 10:17 Güncelleme: 27 Nis 2022 - 10:24
Kocaeli Genç Geredeliler iftarda buluştu
Kocaeli Genç Geredeliler Derneği, Kartepe Köseköy Mahallesi Afiyet Yemek Durağı’nda yaklaşık 60 genç bir araya gelerek iftar açtı.
27 Nis 2022 - 10:17 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.