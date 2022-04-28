DP Genel Başkanı Uysal Körfez esnafına hayırlı işler diledi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal bir dizi ziyaret için bugün Kocaeli'ye geldi. Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile birlikte gelen Uysal'ı Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti MKK Üyeleri Cem Şakoğlu, Kurban Aktaş, Aynur Kurt, Yusuf Arıkan, DP il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer karşıladı.

KTO’YA GİTTİ

Gültekin Uysal yanındakilerle birlikte ilk olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Daha sonra Körfez Ticaret Odası’nı ziyaret eden Uysal’ı Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk ve meclis üyeleri karşıladı. Oda ziyareti kapsamında son olarak Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret eden Uysal’ı Oda Başkanı Yahya Öztürk karşıladı. Sorunların konuşulduğu toplantıda Oda Başkanı Yahya Öztürk, "Yaklaşık 7 bin kayıt dışıyla birlikte üyemiz var. Bizi en başında bağlayan TESK var. TESK başkanının da sorgulaması lazım. İş Bendevi Bey'de bitiyor. En önde oturdun mu arkadaki sorunlar unutuluyor” dedi.

“DUYDU MU CEVAP VERİYOR”

Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise, "Berberleri, kahvecileri gezdik. 16 boyunca kahveciler hiç açılmadı. 16 ay boyunca servis esnafı taşıma yapamadı iflas etti adam. 3 bin lira kahvelere vereceğim, 5 bin lira servis esnafına vereceğim dedi onu da herkese vermediler. 16 ay aç kalan adama biz 3 bin lira verdik dedi. Biz partide diklendik parti bizi attı, ilk kez zam aldılar. Tayyip Erdoğan duydu mu cevap veriyor yeter ki duyur” ifadelerinde bulundu. Oda ziyareti sonrası Uysal ve beraberindekiler Körfez Ağadere esnafını gezerek hayırlı işler temennisinde bulundu.