Kocaeli'de işçiler tek yürek! 1 Mayıs çoşkusu...

Pandemi nedeniyle iki yıldır alanlarda kutlanmayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bu yıl sendikalar, odalar, siyasi partiler, kitle örgütleri ve STK’lar yeniden alanlarda. İzmit’te işçiler temel taleplerinin yanı sıra bu dönemin en can alıcı sorunu olan yüksek enflasyon, yoksulluk üzerine işçiler seslerini yükseltti. İzmit’te DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde işçi sendikaları ve partiler saat 12.00’de Doğu Kışla Parkında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu kutlamalarda işçiler Hep birlikte sloganlar atarak Anıtpark’a yürüdü. Yürüyüşe Sendikaların temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, Kocaeli Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tahsin Tarhan, Avrupa Birliği Eski Bakanı Ali haydar Konca, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, HDP il Eş Başkanları Leyla Aygün ve Mehmet Selim Konca siyasi partililer ve çok sayıda işçi katıldı.