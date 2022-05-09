KBFT, İstanbul’un güzelliklerini ölümsüzleştirdi

19 Mayıs haftasında Mardin’i 4 gün boyunca fotoğraflayan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği üyeleri, İstanbul Beykoz’u da fotoğrafladı. Pazar sabahı eski perşembe pazarından yola çıkan grup üyeleri,İstanbul’da yaşayanlar için yeni trend olmaya başlayan, yeşillikler içinde, muhteşem doğa fotoğrafları sunan yerleşim yerlerini fotoğrafladı.

Sırası ile önce Bozhane Köyü ardından Öğümce Köyü’nü fotoğraflayan üyeler daha sonra Cam Ocağı Vakfının kendileri için yaptığı şovu izledi. Cam objelerin yapılışı hakkında bilgi sahibi olan üyeler, Riva , Anadolu Fenerini fotoğraflayıp, Poyraz Köyde yemek molası verdiler.

Yemek sonrası Beykoz Mecidiye Kasrı ,Beykoz İskele Meydanı, Kanlıca ve son olarak Mihrabat Korusu’n da gece fotoğrafları çekerek İzmit’e döndüler. Gezi boyunca Fotoğrafta yeni olan üyelere teknik destek sağlanarak, daha iyi ve daha doğru nasıl fotoğraf çekebilirler konularında sürekli eğitildiler.