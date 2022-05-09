KBFT, İstanbul’un güzelliklerini ölümsüzleştirdi

19 Mayıs haftasında Mardin’i 4 gün boyunca fotoğraflayan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği üyeleri, İstanbul Beykoz’u da fotoğrafladı. Pazar sabahı eski perşembe pazarından yola çıkan grup üyeleri,İstanbul’da yaşayanlar için yeni trend olmaya başlayan, yeşillikler içinde, muhteşem doğa fotoğrafları sunan yerleşim yerlerini fotoğrafladı.
Sırası ile önce Bozhane Köyü ardından Öğümce Köyü’nü fotoğraflayan üyeler daha sonra Cam Ocağı Vakfının kendileri için yaptığı şovu izledi. Cam objelerin yapılışı hakkında bilgi sahibi olan üyeler, Riva , Anadolu Fenerini fotoğraflayıp, Poyraz Köyde yemek molası verdiler.
Yemek sonrası Beykoz Mecidiye Kasrı ,Beykoz İskele Meydanı, Kanlıca ve son olarak Mihrabat Korusu’n da gece fotoğrafları çekerek İzmit’e döndüler. Gezi boyunca Fotoğrafta yeni olan üyelere teknik destek sağlanarak, daha iyi ve daha doğru nasıl fotoğraf çekebilirler konularında sürekli eğitildiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.