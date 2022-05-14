12. Kocaeli Kitap Fuarı iki yılın ardından kapılarını açtı

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Kocaeli Kitap Fuarı’nın 12’ncisi bugün itibariyle Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. 10.30’dan itibaren açılışı yapılan kitap fuarına kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. İçerisinde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK’nın yer aldığı fuarda toplam 673 etkinlik düzenleneceği belirtilirken fuar, 22 Mayıs Pazar akşamına kadar açık kalacak. 380 yazarın konuk olacağı, 123 söyleşi ve 550 imza programının yer alacağı fuarda hedef 1 milyona yakın insanın ziyaret etmesi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Her yıl Interteks Fuar Alanı’nda yapılan etkinlik, fuar alanının yıkımını nedeniyle bu yıl ilk defa Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kongre Merkezi’nin otopark kısmına da çadırlar kurulurken çevrede güvenlik önlemi alındığı, özel güvenliğin yanı sıra emniyetin de görevlendirildiği görüldü.
UĞUR ULUSOY İLK KİTABINI FUAR’DA TANITTI
Kentimizin yazarlarından Mevlüt Soysal, Ergün Demir fuarın birinci gününde okurlarıyla imza gününde bir araya geldi. Uzun yıllardır Kocaeli’de gazetecilik yapan Uğur Ulusoy “45 Yıl Sonra” isimli ilk kitabını Kocaeli Kitap Fuarı’nın birinci gününde okuyuculara tanıttı. Büyükşehir Belediye Koordinatörü Hasan Ayaz’ın “Tüm Bildiklerimiz Tarih Oldu” isimli ilk kitabını da fuarın birinci gününde okuyucularıyla buluşturdu.
ERMAN TOROĞLU KATILDI
Kocaeli Kitap Fuarı’nın birinci gününde eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı Erman Toroğlu Akçakoca Salonu’nda sevenleriyle söyleşide buluştu. Katılımcılar Toroğlu’na futbol hayatını ve mevcut futbolun durumları hakkında sorular sordu.
YARIN KİMLER VAR?
SÖYLEŞİLER / KONFERANSLAR
Konuk: Bilal Yalçıner
Konu: Refleksoloji Ve Modern Tıp
Saat: 11.00- 12.00
Yer: Karamürsel Alp Salonu
Konuk: Mesut Şen
Konu: Türk Dilinin Dünü ve Bugünü
Saat: 12:00-13:00
Yer: Karamürsel Alp Salonu
Konuk: Meltem ErinçmenKanoğlu
Konu: Dijital Ebeveynlik ve Medya Okuryazarlığı
Saat: 12:00-13:00
Yer: Süleyman Paşa Salonu
Konuk: Doğu Perinçek
Konu: Aydın ve Kültür
Saat: 12.00-13.00
Selim Sırrı Paşa Salonu
Konuk: Bahadır Yenişehirlioğlu
Konu: Edebiyat ve İnsan
Saat: 13.00-14.00
Yer: Akçakoca Salonu
Konuk: Ali İhsan Adıgüzel
Konu: Sosyal Medyada Z Kuşağı
Saat: 13:00-14:00
Yer: Karamürsel Alp Salonu
Konuk: Mümine Yıldız
Konu: Damladaki Okyanus
Saat: 13.00-14.00
Yer: Süleyman Paşa Salonu
Konuk: Mehmet Ali Bulut
Konu: Bu Yüzyılda İnsanlığı Ne Bekliyor
Saat: 13.00-14.00
Yer: Selim Sırrı Paşa Salonu
Konuk: Emrah Safa Gürkan
Konu: Ezbere Yaşayanlar
Saat: 14.00-15.00
Yer: Akçakoca Salonu
Konuk: Erol Erdoğan
Konu: Bir Kitabı Bin Kitap Gibi Okumak
Saat: 14.00-15.00
Yer: Selim Sırrı Paşa Salonu
Konuk: Beyazıt Akman
Konu: Kayıp Tarihin İzinde
Saat: 14.00-15.00
Yer: Karamürsel Alp Salonu
Konuk: Çetin Deniz
Konu: Hafızayı Ve İradeyi Güçlendirme Yöntemleri
Saat: 14.00 – 15.00
Yer: Süleyman Paşa Salonu
Konuk: Aykut Ertuğrul -Furkan Çalışkan - Erkan Şimşek
Konu: Kelimeler ve Şeyler
Saat: 15.00-16.00
Yer: Selim Sırrı Paşa Salonu
Konuk: Gri Koç (Gökhan Müftüoğlu)
Konu: Griden Beyaza “Başarmak İsteyen Bütün Öğrencilere”
Saat: 15.00-16.00
Yer: Akçakoca Salonu
Konuk: Fatih Duman
Konu: Gönül Medeniyeti
Saat: 15.00-16.00
Yer: Süleyman Paşa Salonu
Konuk: Uğur Arslan
Konu: Aşk ve Vefa Şiir Dinletisi
Saat: 15.00-16.00
Yer: Karamürsel Alp Salonu
Konuk: Nurullah Genç
Konu: Sanat ve Hayat
Saat: 16.00-17.00
Yer: Selim Sırrı Paşa Salonu
Konuk: Okan Bayülgen
Konu: Yeni Nesil ve Mizah
Saat: 16:00-17:00
Yer: Akçakoca Salonu
Konuk: Melikşah Sezen
Konu: Tutarsızlık Mücadelesi
Saat: 16:00-17:00
Yer: Karamürsel Alp Salonu
Konuk: Halil Özsaraç
Konu: Türk Denizciliği ve Barbaroslar
Saat: 16.00-17.00
Yer: Süleyman Paşa Salonu
Konuk: Pelin Çift -Tufan Gündüz
Konu: Tarih Bizi Çağırıyor
Saat: 17.00-18.00
Yer: Akçakoca Salonu
Konuk: Muhammet Erdevir
Konu: Kurgunun Büyüsü, Kurgu Metinleri Neden Severiz?
Saat: 17.00- 18.00
Yer: Süleyman Paşa Salonu
Konuk: Ferhat Atik
Konu: Nefsi Yönetmenin Yolları
Saat: 17:00-18:00
Yer: Karamürsel Alp Salonu
Konuk: Ayhan Ercan
Konu: Süper Gıdalarla Süper Bağışıklık
Saat: 17:00-18:00
Yer: Selim Sırrı Paşa Salonu
Konuk: Bekir Develi
Konu: Bizim Hikayemiz
Saat: 18.00-19.00
Yer: Akçakoca Salonu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.