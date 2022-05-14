12. Kocaeli Kitap Fuarı iki yılın ardından kapılarını açtı

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Kocaeli Kitap Fuarı’nın 12’ncisi bugün itibariyle Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. 10.30’dan itibaren açılışı yapılan kitap fuarına kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. İçerisinde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK’nın yer aldığı fuarda toplam 673 etkinlik düzenleneceği belirtilirken fuar, 22 Mayıs Pazar akşamına kadar açık kalacak. 380 yazarın konuk olacağı, 123 söyleşi ve 550 imza programının yer alacağı fuarda hedef 1 milyona yakın insanın ziyaret etmesi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Her yıl Interteks Fuar Alanı’nda yapılan etkinlik, fuar alanının yıkımını nedeniyle bu yıl ilk defa Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kongre Merkezi’nin otopark kısmına da çadırlar kurulurken çevrede güvenlik önlemi alındığı, özel güvenliğin yanı sıra emniyetin de görevlendirildiği görüldü.

UĞUR ULUSOY İLK KİTABINI FUAR’DA TANITTI

Kentimizin yazarlarından Mevlüt Soysal, Ergün Demir fuarın birinci gününde okurlarıyla imza gününde bir araya geldi. Uzun yıllardır Kocaeli’de gazetecilik yapan Uğur Ulusoy “45 Yıl Sonra” isimli ilk kitabını Kocaeli Kitap Fuarı’nın birinci gününde okuyuculara tanıttı. Büyükşehir Belediye Koordinatörü Hasan Ayaz’ın “Tüm Bildiklerimiz Tarih Oldu” isimli ilk kitabını da fuarın birinci gününde okuyucularıyla buluşturdu.

ERMAN TOROĞLU KATILDI

Kocaeli Kitap Fuarı’nın birinci gününde eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı Erman Toroğlu Akçakoca Salonu’nda sevenleriyle söyleşide buluştu. Katılımcılar Toroğlu’na futbol hayatını ve mevcut futbolun durumları hakkında sorular sordu.

YARIN KİMLER VAR?

SÖYLEŞİLER / KONFERANSLAR

Konuk: Bilal Yalçıner

Konu: Refleksoloji Ve Modern Tıp

Saat: 11.00- 12.00

Yer: Karamürsel Alp Salonu

Konuk: Mesut Şen

Konu: Türk Dilinin Dünü ve Bugünü

Saat: 12:00-13:00

Yer: Karamürsel Alp Salonu

Konuk: Meltem ErinçmenKanoğlu

Konu: Dijital Ebeveynlik ve Medya Okuryazarlığı

Saat: 12:00-13:00

Yer: Süleyman Paşa Salonu

Konuk: Doğu Perinçek

Konu: Aydın ve Kültür

Saat: 12.00-13.00

Selim Sırrı Paşa Salonu

Konuk: Bahadır Yenişehirlioğlu

Konu: Edebiyat ve İnsan

Saat: 13.00-14.00

Yer: Akçakoca Salonu

Konuk: Ali İhsan Adıgüzel

Konu: Sosyal Medyada Z Kuşağı

Saat: 13:00-14:00

Yer: Karamürsel Alp Salonu

Konuk: Mümine Yıldız

Konu: Damladaki Okyanus

Saat: 13.00-14.00

Yer: Süleyman Paşa Salonu

Konuk: Mehmet Ali Bulut

Konu: Bu Yüzyılda İnsanlığı Ne Bekliyor

Saat: 13.00-14.00

Yer: Selim Sırrı Paşa Salonu

Konuk: Emrah Safa Gürkan

Konu: Ezbere Yaşayanlar

Saat: 14.00-15.00

Yer: Akçakoca Salonu

Konuk: Erol Erdoğan

Konu: Bir Kitabı Bin Kitap Gibi Okumak

Saat: 14.00-15.00

Yer: Selim Sırrı Paşa Salonu

Konuk: Beyazıt Akman

Konu: Kayıp Tarihin İzinde

Saat: 14.00-15.00

Yer: Karamürsel Alp Salonu

Konuk: Çetin Deniz

Konu: Hafızayı Ve İradeyi Güçlendirme Yöntemleri

Saat: 14.00 – 15.00

Yer: Süleyman Paşa Salonu

Konuk: Aykut Ertuğrul -Furkan Çalışkan - Erkan Şimşek

Konu: Kelimeler ve Şeyler

Saat: 15.00-16.00

Yer: Selim Sırrı Paşa Salonu

Konuk: Gri Koç (Gökhan Müftüoğlu)

Konu: Griden Beyaza “Başarmak İsteyen Bütün Öğrencilere”

Saat: 15.00-16.00

Yer: Akçakoca Salonu

Konuk: Fatih Duman

Konu: Gönül Medeniyeti

Saat: 15.00-16.00

Yer: Süleyman Paşa Salonu

Konuk: Uğur Arslan

Konu: Aşk ve Vefa Şiir Dinletisi

Saat: 15.00-16.00

Yer: Karamürsel Alp Salonu

Konuk: Nurullah Genç

Konu: Sanat ve Hayat

Saat: 16.00-17.00

Yer: Selim Sırrı Paşa Salonu

Konuk: Okan Bayülgen

Konu: Yeni Nesil ve Mizah

Saat: 16:00-17:00

Yer: Akçakoca Salonu

Konuk: Melikşah Sezen

Konu: Tutarsızlık Mücadelesi

Saat: 16:00-17:00

Yer: Karamürsel Alp Salonu

Konuk: Halil Özsaraç

Konu: Türk Denizciliği ve Barbaroslar

Saat: 16.00-17.00

Yer: Süleyman Paşa Salonu

Konuk: Pelin Çift -Tufan Gündüz

Konu: Tarih Bizi Çağırıyor

Saat: 17.00-18.00

Yer: Akçakoca Salonu

Konuk: Muhammet Erdevir

Konu: Kurgunun Büyüsü, Kurgu Metinleri Neden Severiz?

Saat: 17.00- 18.00

Yer: Süleyman Paşa Salonu

Konuk: Ferhat Atik

Konu: Nefsi Yönetmenin Yolları

Saat: 17:00-18:00

Yer: Karamürsel Alp Salonu

Konuk: Ayhan Ercan

Konu: Süper Gıdalarla Süper Bağışıklık

Saat: 17:00-18:00

Yer: Selim Sırrı Paşa Salonu

Konuk: Bekir Develi

Konu: Bizim Hikayemiz

Saat: 18.00-19.00

Yer: Akçakoca Salonu