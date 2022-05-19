SDKM’de 19 Mayıs coşkusu

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. Yılı nedeniyle Kocaeli Valiliği Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) program düzenledi. Düzenlenen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“SÖYLEYECEK SÖZÜ VE DUR DİYECEK CESARETİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Programda konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, “Cumhuriyetin yüzüncü yılına doğru her zamankinden daha güçlü bir yol alıyoruz. Ortaya konan çalışmaları müreffeh ile takip ediyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki hayal ettiğimiz Türkiye'nin ümidi gençlerdedir. Gençlerin sporda eğitim kültür ve teknolojide desteklenmesi onlara olan ümidin bir göstergesidir. Kendisini böylesine erdemli bir geleceğe hazırlayan gençlerimizin söyleyecek sözü ve dur diyecek cesareti olduğunu düşünüyorum. 19 Mayıs'ı anmaktan ziyade bu ruhun yaşatılmasını önemsiyoruz. Niceliği değil niteliği yücelten maziyi ati ile buluşturacak gençlik bu milletin ümididir” dedi.

“COŞKU İLE YAŞATIYORUZ”

Aktürk, sözlerinin devamında, “Bakanlığımız düzenlediği faaliyetlerle ilimizde yapmış olduğu yatırımlarla ve her ilimize özgün gerçekleştirmek istediği gençlik politikaları ile gençlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam etmektedir. 15-21 Mayıs haftası tüm ülkede gençlik haftası kutlanıyor. Bizlerde bu hafta nedeniyle düzenlemiş olduğumuz sportif ve sanatsal faaliyetler ile bu haftayı gençler ile birlikte coşku ile yaşatıyoruz. 19 Mayıs coşkusunu ve ruhunu daima yaşatacak ve gelecek 19 Mayıs'larda yine hep birlikte olmayı ümit ediyoruz.” İfadelerinde bulundu.

ÖDÜL VERİLDİ

Şiir resim ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrencilere Vali Seddar Yavuz ödüllerini takdim ederken ikinci olan öğrencilere ödüllerini Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, üçüncü olan öğrencilere ise ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. Ödül töreninin ardından Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencilerinin günün anlam ve önemine dair düzenlediği gösteri ile son buldu.