- 21 May 2022 - 18:55 G: 21 May 2022 - 21:00

Kocaelispor-Adanaspor

mask

1.Lig'e veda edecek Kocaelispor'u son maçını buradan 'canlı anlatım' olarak takip edebilirsiniz...

Maç başladı

Dk 4 Akanbi Rasheed 1-0

Dk. 5: Kocaelispor bu dakikada öne geçti. Gençlerden Berat sol kanattan aldığı topla rakibinden çok iyi sıyrıldı. Berat’ın pasında Denizalp kaleye topu gönderdi, boşta kalan top Raşit’e geldi ve bu futbolcu için topu ağlara göndermek zor olmadı.

Dk. 16: Kocaelispor ikinci gole yaklaştı. Semih’in pasında Raşit yakın mesafen topu ıskaladı.

Dk. 26: Kocaelispor’da Raşit ceza sahası içinde kaleye şut çekti, top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

Dk. 36: Kocaelispor bir gol daha kaçırdı. Denizalp’in pasında Raşit kale önünden topu kaleye gönderemedi.

İLK YARI SONA ERDİ: 1-0...

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk. 54: Adana ekibinde Eren Karadağ’ın şutunda Doğukan topu son anda kornere gönderdi.

Dk. 63: Kocaelispor ikinci golü buldu. Berat’ın pasında Yiğit Canguru topu sağdan ortaladı, herkesi geçen top Yiğiali’ye geldi. Bu futbolcu ilk anda önünü boşalttı ve topu düzgün bir şekilde kaleye gönderdi ve ağları buldu. (2-0)

Dk. 65: Günün acemi ismi Raşit kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu kaleciye nişanladı.

Dk. 67: Adanaspor’da sağdan yapılan ortada Ciss topa dokundu ve farkı 1’e indirdi.

Dk. 70: Adanaspor’da Cem’in ceza sahası dışından çektiği şutta top direğe çarpıp dışarıya çıktı.

3-1

Yusuf Efe Yaman dk.78

3 dakika ilave edildi...

4-1... 90+1 Yusuf Efe Yaman...

Dk. 90+1: Kocaelispor’da Yusuf Efe Yaman savunma arkasına koşu yaptı ve aldığı topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. “4-1”

21 May 2022 - 18:55 Kocaeli/ İzmit- Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.173.228 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaelispor-Adanaspor mask
Kocaelispor-Adanaspor
KOİDER Bazaar Alışveriş Festivali başladı! mask
KOİDER Bazaar Alışveriş Festivali başladı!
Yüz bin genç 19 Mayıs coşkusunu Athena ile yaşadı mask
Yüz bin genç 19 Mayıs coşkusunu Athena ile yaşadı
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu
23 Nisan’da en büyük Çenesuyu İlkokulu! “6-5” mask
23 Nisan’da en büyük Çenesuyu İlkokulu! “6-5”
Yıldız Entegre Lisesi'nden Özdilek'te ihtişamlı tanıtım mask
Yıldız Entegre Lisesi'nden Özdilek'te ihtişamlı tanıtım

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL