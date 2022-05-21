Kocaelispor-Adanaspor

1.Lig'e veda edecek Kocaelispor'u son maçını buradan 'canlı anlatım' olarak takip edebilirsiniz...

Maç başladı

Dk 4 Akanbi Rasheed 1-0

Dk. 5: Kocaelispor bu dakikada öne geçti. Gençlerden Berat sol kanattan aldığı topla rakibinden çok iyi sıyrıldı. Berat’ın pasında Denizalp kaleye topu gönderdi, boşta kalan top Raşit’e geldi ve bu futbolcu için topu ağlara göndermek zor olmadı.

Dk. 16: Kocaelispor ikinci gole yaklaştı. Semih’in pasında Raşit yakın mesafen topu ıskaladı.

Dk. 26: Kocaelispor’da Raşit ceza sahası içinde kaleye şut çekti, top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

Dk. 36: Kocaelispor bir gol daha kaçırdı. Denizalp’in pasında Raşit kale önünden topu kaleye gönderemedi.

İLK YARI SONA ERDİ: 1-0...

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk. 54: Adana ekibinde Eren Karadağ’ın şutunda Doğukan topu son anda kornere gönderdi.

Dk. 63: Kocaelispor ikinci golü buldu. Berat’ın pasında Yiğit Canguru topu sağdan ortaladı, herkesi geçen top Yiğiali’ye geldi. Bu futbolcu ilk anda önünü boşalttı ve topu düzgün bir şekilde kaleye gönderdi ve ağları buldu. (2-0)

Dk. 65: Günün acemi ismi Raşit kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu kaleciye nişanladı.

Dk. 67: Adanaspor’da sağdan yapılan ortada Ciss topa dokundu ve farkı 1’e indirdi.

Dk. 70: Adanaspor’da Cem’in ceza sahası dışından çektiği şutta top direğe çarpıp dışarıya çıktı.

3-1

Yusuf Efe Yaman dk.78

3 dakika ilave edildi...

4-1... 90+1 Yusuf Efe Yaman...

Dk. 90+1: Kocaelispor’da Yusuf Efe Yaman savunma arkasına koşu yaptı ve aldığı topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. “4-1”