KOİDER Bazaar Alışveriş Festivali başladı!

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl yapılan, geleneksel hale gelen KOİDER Bazaar Alışveriş Festivali’nin 3’üncüsü bugün İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkıda bulunduğu, onlarca farklı firmanın stant açtığı festivalde kostüm defileleri, bando gösterisi, workshopların yanı sıra iki gün boyunca konser etkinliği de ücretsiz olarak aynı yerde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 15 firmanın stant açtığı festivalde ayrıca stantlarda özel indirimler de yapıldı.

BUGÜN EMRE KAYA, YARIN ALİ TAŞ

Kentin ekonomisine hareket getirmek amacıyla yapılan festivalde, ünlü sanatçı Emre Kaya bugün saat 21.00’de İzmit Kent Meydanı’nda sahne alacak. Yarın ise DJ Ali Taş 90’lar şovuyla İzmitlilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Ayrıca Türkiye’de kurulan ilk iş kadını dernekleri federasyonu olan Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun (GİFED) kurucu üyesi olan KOİDER, 20 Mayıs tarihinde düzenleyeceği stratejik planlama çalıştayı ile ülkenin dört bir yanından kadın derneklerini şehrimizde ağırlayacak. ÇalıştaydaGİFED’in yol haritası çıkartılacak.

YOĞUN KATILIM

KOİDER Bazaar Alışveriş Festivali açılışına katılım yoğun oldu. Düzenlenen etkinliğe KOİDER Kurucu Başkanı Nilgün Yılmaz, KOİDER Yönetici ve üyelerinin yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanvekili Volkan Yılmaz ve KOTO Yöneticileri, firma sahipleri ile vatandaşlar katılım sağladı.

“DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Katılımcılar, stantları tek tek gezerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Eşi Figen Büyükakın ile birlikte stantları gezen Büyükakın, burada yaptığı konuşmada kadın girişimciliğinin önemine vurgu yaptı. Bu tarz etkinliklerin mümkün olduğu kadar bu mekanda yapılmasına devam edeceğini belirten Büyükakın, “Kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kişisel gelişimlerini desteklemek için sivil toplum kuruluşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kadının iş hayatında birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü olduğunu burada da gördük. Merkezine kadını alan ve gelecek nesillere girişimci ruhu aktaran kadınlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR”

KOİDER Kurucu Başkanı Nilgün Yılmaz ise söz konusu etkinlik hakkında şu ifadelere yer verdi; “KOİDER, 20 Aralık 2017 tarihinde, alanında başarılı olan iş kadınlarının bir araya gelmesiyle, kadının iş hayatında birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü olabileceği düşüncesiyle, merkezine kadını ve gelecek nesilleri alarak kurulmuştur. 3 Ağustos 2021 tarihinde kurulan ve Türkiye’de bir ilk olan Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun kurucu üyesi olan KOİDER, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde kadının desteklenmesi konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmek için çalışmaktadır.

“BİR ALIŞVERİŞ FESTİVALİ ORGANİZASYONU”

KOİDER, bugün 55 girişimci kadından olan üyeleriyle birlikte dört yıl gibi kısa bir sürede kadınların sosyal ekonomik ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla birbirinden önemli projeler üretmeyi başarmıştır. Bu yıl üçüncüsünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediğimiz projemizde derneğimizin üyesi girişimci kadınların firmalarını tanıtma ve sıcak ürün satışı gerçekleştirebildikleri içerisinde çeşitli etkinliklerin ve eğlencenin yer aldığı tüm şehrin ilgisini çeken üyelerimizin ticaretini geliştirmeyi hedefleyen bir alışveriş festivali organizasyonudur.

PROJELERİ ANLATTI

Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Mevzu Kadınsa Projemiz’de Kocaeli Üniversitesi Girişimcilik Kulübü ile birlikte iş hayatında başarı elde etmiş girişimci kadınlarımızı Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle onlara İlham olması amacıyla bir araya getiriyoruz.İş hayatına dahil olmayan fakat iş fikri olup girişimci olmak isteyen kadınlara yönelik hazırladığımız Bağ Projesi ile girişimci adayları için hazırladığımız eğitim programına dahil edip girişimcilik ekosistemine dahil olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.”