CHP Kocaeli Milletin Sesi mitingine adeta çıkarma yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay tarafından onama kararı verilmesi üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yapılacağını duyurduğu Milletin Sesi mitingine CHP Kocaeli 104 otobüsle çıkarma yaptı. Mitingin İstanbul’da yapılacağı duyurusu sonrası vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine CHP Kocaeli, 12 ilçeden mitinge ulaşım desteği verdi. Kocaelililerin büyük ilgi gösterdiği mitinge araç desteği isteyen vatandaşların sayısının artması üzerine birçok partili de kendi özel araçları ile ulaşım sağladı.

KOCAELİ’YE BÜYÜK İLGİ

TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP Kocaeli ilçe başkanları ve partinin önde gelen birçok ismi miting alanındaki yerlerini aldı. Alana sloganlar eşliğinde oldukça kalabalık halde toplu giriş yapan CHP Kocaeli, mitinge katılan diğer vatandaşlar tarafından da coşkuyla alkışlandı.

HİÇ KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun milyonlarca vatandaşa seslendiği miting sonrası CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şu açıklamada bulundu; “Kıymetli dostum ve mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu hakkında tamamen siyasi çıkarlar üzerine verilen hukuk dışı karar sonrası İstanbul’da düzenlenen mitinge gösterilen büyük ilgiden anlıyoruz ki ülkemizde hak hukuk adalet arayan milyonlarca insan var. Kocaeli’den gelen yoğun talep üzerine 12 ilçeden 104 araç kaldırdık. Birçok partilimiz ise kendi araçları ile miting alanına ulaşım sağladı. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgiden anlıyoruz ki artık bu bozuk düzenin sonuna geldik. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu ülkede hak hukuk adalet arayan milyonlarca vatandaşımız ile umudu yeşerteceğiz. Geliyor gelmekte olan.”