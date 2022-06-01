Kocaman bütün cemiyetlerde

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman bu hafta sonu da davet edildiği bütün cemiyetlere katıldı, hemşehrilerinin mutlu günlerinde yanlarında oldu.

NURSİ İLE ESRA EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Nursi Er ile Esra Arslan çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

AHMET İLE GÜLSÜM DÜNYA EVİN GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ahmet Altıntaş ile Gülsüm Tatar çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

NUSRET İLE FATMA ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından nikahı kıyılan Nusret Koyuncuoğlu ile Fatma Akyıldız çiftinin nikah şahidi oldu. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

FURKAN İLE CANSU EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Furkan Ergüney ile Cansu Aktürk çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

GÖKHAN İLE HAVVA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Gökhan Gülsuyu ile Havva Tiryaki çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

YUNUS İLE SELDA ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Yunus Emre Asker ile Selda Ayalgı çiftinin nikahını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

MEHMET İLE ESRA EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Mehmet Köseoğlu ile Esra Bölek çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

KEREM İLE HALİME DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kerem Peçe ile Halime Temel çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

ÇAĞATAY İLE SÜLEYME ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Çağatay Çağlayan ile Süleyme Öztopuz çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

RECEP DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Recep Aras’ın sünnet cemiyetine katıldı. Aras çiftini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini vererek, Rabbim diğer mürvetlerinide görmeyi nasip etsin dileğinde bulundu.

ALİ İLE SENANUR EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ali Özcan ile Senanur Yeşil çiftinin nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

MURAT İLE AYŞENUR DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Murat Siri ile Ayşenur Okuş çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

FARUK İLE MERVE NİŞANLANDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Faruk Cengizhan ile Merve çiftinin nişan törenine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

BİLAL İLE RABİA ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Bilal Şeker ile Rabia Temizce çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

EMRE İLE EMEL EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Emre Ertuğ ile Emel Bina çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

OĞUZHAN İLE SUDE DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Oğuzhan Akkurt ile Sude Yıldız çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

ÖMER İLE KÜBRA ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ömer Aydoğdu ile Kübra Dağtekin çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

TUNAHAN İLE SAİME EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Tunahan Eryılmaz ile Saime Doğan çiftinin düğünm cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

AKİF İLE SEÇİL DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Akif Yolmazlar ile Seçil Çağlar çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

ALİ İLE ŞEYMA ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ali Faik Yalvaç ile Şeyma Özkarhan çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.