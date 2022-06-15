KSO’da 28’nci Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu!

Geleneksel hale gelen Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde ‘ Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülleri’ kategorilerinde tüm Türkiye’ye açık şekilde yapılan “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül” organizasyonun bu yıl 28’cisi Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleştirildi. Ödül alan işletmelere; İZAYDAŞ’a verecekleri atıkları konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılacağı, İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara da bir yıl boyunca özel indirimler uygulayacağını belirtildi.

GENİŞ KATILIM

KSO Haziran ayı meclis toplantısının ardından yapılan ödül törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KSO Meclis Üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, ödül alan firma yetkilileri katılım gösterdi.

“STRATEJİK PLANLAR YAPMAMIZ LAZIM”

Programın açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu şu ifadelere yer verdi; “Dünya ciddi ve hızlı bir dönüşümün içinde. Etkileri gözle görülür ve sarsıcı olan iklim değişikliğine yönelik politikalar gündemin ana maddesi. Yeni dünya düzenindeki normalleşme Yeşil ve Dijital. Yeşil Dönüşüm özel sektörü ve KOBİ’eri çok yakından ilgilendiriyor. Bundan sonra firmaların karbon ayak izlerini azaltmaları için yeni teknolojilere yönelmesi ve projeler geliştirmesi, güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması, firmaların çatılarında ve OSB’lerde güneş enerjisi yatırımlarının yapılması, yeni yatırımlarda binaların enerji verimli ve LEED sertifikasına uygun inşa edilmesi, atık geri dönüşümünün arttırılması tüm bu çalışmaların maddi olarak desteklenmesi gibi stratejik planlar yapmamız lazım.

“YÜZDE 99 ARTIRILARAK DEŞARJ EDİLİYOR”

Türkiye’de yerel yönetimler, kamu ve özel sektörün çevresel altyapı yatırım miktarının her yıl artarak devam ettiğini ve çevre konusundaki hassasiyetlerin arttığını biliyoruz. Bu yatırımlarda ilimizde de sizlerin, Büyükşehir Belediyemiz ve firmalarımızın büyük payı bulunmaktadır. Bununla birlikte çevreyi koruma adına birçok pilot projenin ilk defa ilimizde uygulanmaya başladığını da söyleyebiliriz ve bunların birçoğu sadece ilimize özel uygulamalardır. Müsilaj ile ilgili olarak; İlimizden Marmara Denizi’ne yapılan evsel ve endüstriyel deşarjların yüzde 99 arıtılarak deşarj ediliyor. Hiçbir sanayi tesisinin arıtmadan deşarjı yok. Tüm bu çalışmalara ve uygulamalara rağmen sadece suçlanan sanayicimiz olmaktadır. Bizi en çok üzen konu; “çevre kirliliğinin nedeninin tamamen sanayiciye yıkılmasıdır.

“28 YILDIR ARALIKSIZ EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Oda olarak bizde çevre konusuna hassasiyet gösteriyor ve birçok çalışma yapıyoruz. Çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz bu organizasyonumuz ile her yıl firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Türkiye’nin ilk ve bu formattaki tek ödül organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerine 28 yıldır aralıksız olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye’ye açık olan ödül organizasyonumuza her yıl getirdiğimiz yeniliklerle canlılığını artırıyoruz. Bu yıl 19 firma başvurusu aldık. Öncelikle buradan, bu organizasyona katılma cesaretini gösteren, kapılarını ve proseslerini bizlere açan tüm firmalarımızı kutluyoruz. Hepsini galip ilan ediyoruz.

“İLGİLİ BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNE KAPILARINI AÇMALARINI ÖNERİYORUM”

Ödül organizasyonuna başladığımız ilk yıllarda seçim yaparken firmaların yasal şartları yerine getirmesini yeterli buluyorduk. Fakat artık zorunlulukların ötesinde çevre konusunda yapılan iyi uygulama örneklerini göz önünde bulunduruyoruz. Konuşmamın başında Yeşil Mutabakata uyum kapsamında yapılması gereken proje ve uygulamaların bu ziyaretler esnasında firmalarda hali hazırda yapıldığını ya da başlatılacağını görmek bizlere mutluluk veriyor. Buradan firmalarımıza seslenmek istiyorum. Firmalarımız bu iyi uygulama örneklerini paylaşmak için üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerine kapılarını açmalarını ve bu uygulamalarını paylaşmalarını öneriyorum.

“SORUN SÖYLEMDE DEĞİL EYLEMDE”

Zeytinoğlu’nun ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sadece bir konuda yoğunlaşmak isteyeceğim. Atık su geri kazanım suyu konusunda aslında sizlerle birlikte bir yeniliğin geliştirilmesi konusunda yardım isteyeceğim. 2021 yılında bizim sanayi tesislerimizin kentte kullandığı 39 milyon metreküptü, toplamda. Bu kullanımın yüzde 37’si şebeke suyundan kullanılıyordu. Yüzde 31’i kuyu suyundan, geri kalanı ise geri kazanım suyundan tedarik ediliyordu. Yani biz içilebilir su kaynaklarımızın neredeyse yüzde 40’ını sanayide kullanıyoruz. Küresel ısınma sürekli artıyor. Kimi davet etsek çok kıymetli şeyler söyleyecekler ama sorun söylemde değil eylemde. Gri su kullanımında maalesef başarılı değiliz. Bunun için inisiyatif almamız lazım. Bizim geri kazanımla ürettiğimiz suyun miktarı 48 milyon metreküp yıllık kapasitemiz var” dedi.

“BURADA ACİLEN BİR EYLEM ALMAMIZ LAZIM”

“Biz, sanayinin kullandığı bütün suyu sanayiye verme kapasitesine sahibiz” diyen Büyükakın, “Detaylarında sorun var evet. Kalite farklı. Bazı sanayi şirketlerimizin istediği su kalitesiyle arıtma tesislerimizin geri kazanım olarak çıkan suyun anında kullanım imkanı yok. Marmara Denizi’nin yaşadığı müsilaj sorununun temel faktörlerinden bir tanesi Marmara’nın deniz suyu sıcaklığının ortalamanın 2 buçuk derece artmış olması. Endüstriyel kullanımın geri denize verilmesine suya, biyoçeşitliliğe zararı olduğunu biliyoruz. Bizim burada acilen bir eylem almamız lazım. Birlikte harekete geçmemiz lazım. Yüzde 100’ü arıtma ile veriliyor. Ancak ileri arıtma ile verilen yüzde 72. Önümüzde 3 tane tesis daha var. Marmara Denizi’nin oksijen seviyesi kritik noktalara kadar geriledi. En erken kaybedeceğimiz deniz Marmara Denizi. Kaybetme riskimiz maalesef var” ifadelerinde bulundu.

“SİZLERDEN YARDIM İSTİYORUM”

Büyükakın, son olarak, “Marmara’ya yaklaşımımızda şöyle bir şey gerekiyor: ileri biyolojik arıtma bile olsa denize deşarj yapmamamız, durdurulması lazım. Endüstriyel soğutma sularının denize deşarj edilmemesi ya da bir arıtma tesissinden geçtikten sonra bunun yapılması anlamına geliyor. Geri kazanım suyunun endüstri ihtiyaçlar için kullanmamız gerekiyor. Benim sizlere tavsiyem ve teklifim öncelikle OSB’ler olabilir, yatırım maliyetlerinin nasıl dağıtılacağını tartışalım ama geri kazanım suyunun endüstriyel faaliyette kullanılması için bir inisiyatif başlatalım çünkü Kocaeli Türkiye’ye örnek olan bir şehir. Her açıdan örnek bir şehir. Geri kazanım suyunun endüstride kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerden yardım istiyorum. Fiyatlar için elimden geleni yapmaya hazırım. Sanayi odamız da organizasyona katkı sağlarsa Türkiye’de iyi bir uygulama örneği göstermiş oluruz” dedi.

“İHRACATTA ULAŞILAN RAKAMLAR HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR”

Büyükakın’ın ardından konuşan Vali Seddar Yavuz, “Dünyanın bu noktaya gelmesinde en büyük pay sahibi gelişmiş sanayi ülkelerinin dünyamızı bu hale getirdiğini, kirliliğin sorumlusunun onlar olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Dünyanın bir ailesi olarak hem ülkemizi korumak hem de dünyada yeni bir sese ihtiyaç duyduğunu ülkemizde örneklerle göstermek bize yakışan bir tavır. Kocaeli bilim, sanayi ve teknoloji şehri. Bilişim ve inovasyona olarak da adından söz ettiriyor. Bu başarılarda elbette siz değerli iş insanlarımızın başarısı, göstermiş olduğu performans. Pandemi krizinde de sizlerin göstermiş olduğu performans, yatırıma ve üretime devam etmemiz, ihracatta ulaşılan rakamlar hepimizi mutlu ediyor” dedi.

“KÖRFEZ İLE İLGİLİ ÇOK GÜZEL PLANIMIZ VAR”

“Samimiyetle birlikte çalışmak gerekiyor” diyen Yavuz, “Marmara Denizi’nin korumak ile ilgili herkesin elinden yapması gerekiyor. İstanbul ve çevre iller gerekli tedbirleri almazlarsa yine Marmara’da müsilaj başta olmak üzere birçok kirliliği konuşacağız. Marmara Denizi ile ilgili hükümetimiz, valiliğimiz ve büyükşehir ile ilgili Körfez ile ilgili çok güzel planımız ve çalışmalarımız var. Bunu hep beraber kamuoyuna açıklayacağımızı ümit ediyorum. Hükümetimizin desteği olmadan yerel yönetimlerin yapılması mümkün değil. Çevreyi korumalıyız. Bunları kendimiz için yapmalıyız. Ben Türkiye’nin dinamik ve krizlere alışmış bir ülke olduğunu düşünüyorum. Yoğun şekilde denetimler yapıyoruz. Gerekli cezai işlemleri yapma konusunda bir tereddüdümüz yok. Türkiye’de su yönetimini daha iyi yapmalıyız. Yapmamamız taktirde daha büyük krizlerle karşı karşıya kalabiliriz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi.