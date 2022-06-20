Kocaeli’de sağanak hayatı felç etti

Erol Demirbek Türk - BİR İŞE BAŞLARKEN Kİ NİYET ÇOK ÖNEMLİDİR. ORTAYA YARARLI HESAPLI , İŞ YAPMAK İÇİN YANI İYİ VE HAIRLI NİYETLE BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİDİR , BURADAN KİMİN NE ÇIKARI OLUR , BİZE GETİRİSİ NE OLUR , BİLDİK TANIDIK KİŞİLER NE KAZANABİLİR , KAZAN X KAZAN SİSTEMİ NASIL KURULUR . BİZDEN SONRAKİLERİN BAŞINA NASIL BİR BORÇ DERT BIRAKABİLİR DİYE BAŞLANILMAMALIDIR . niyet hayr ise akıbet hayr olur .