Kocaeli’de sağanak hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Kocaeli’de sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Kocaeli’de aniden bastıran sağanak kentin bazı bölgelerinde etkisini gösterdi. Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağmur sebebiyle dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini ve alt geçitleri su basan kentte bazı araçlar da yollarda kaldı. Bazı sürücüler, geçmekte zorlandıkları su birikintilerinden araçlarının hızını düşürerek geçebildi. Yayalar ise sığınacak yer aradı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek Türk - BİR İŞE BAŞLARKEN Kİ NİYET ÇOK ÖNEMLİDİR. ORTAYA YARARLI HESAPLI , İŞ YAPMAK İÇİN YANI İYİ VE HAIRLI NİYETLE BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİDİR , BURADAN KİMİN NE ÇIKARI OLUR , BİZE GETİRİSİ NE OLUR , BİLDİK TANIDIK KİŞİLER NE KAZANABİLİR , KAZAN X KAZAN SİSTEMİ NASIL KURULUR . BİZDEN SONRAKİLERİN BAŞINA NASIL BİR BORÇ DERT BIRAKABİLİR DİYE BAŞLANILMAMALIDIR . niyet hayr ise akıbet hayr olur .
Korkuyorum - Demek ki risk analizi olan planlama yapılmamış. Neden? Çünkü bir belediye başkanı seçildiğinde ( parti ismi olmaksızın) eski başkan kendi partisinden dahi olsa yaptığı ilk iş nedir? İMAR MÜDÜRÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR. Sonra Fen İşleri Müdürü. Neden? Anlatsan bile değişmeyen bir sistemde yaşıyoruz. Şimdi yaz GELDİ. MANGAL ZAMANİ
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.