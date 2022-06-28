Bir Şehrin Hikayesi: Nikomedia’dan İzmit’e izleyenleri büyüledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Sanat Akademisi meyvelerini veriyor. 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinin kurtuluşunun 101’inci yılına özel etkinlikler için bir süredir sıkı hazırlık yapan İzmit’in çocuklarından oluşan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Bir Şehrin Hikayesi: Nikomedia’dan İzmit’e tiyatral dans gösterisi ile vatandaşlarla buluştu.

NİKOMEDİA’DAN GÜNÜMÜZE

155 dansçının sahne aldığı, yaklaşık 300 kostümün kullanıldığı 80 dakikadan oluşan tek perdelik Bir Şehrin Hikayesi: Nikomedia’dan İzmit’e tiyatral dans gösterisinde Nikomedia’dan günümüze kadar olan süreç sanatla canlandı. Yoğun yağışa rağmen kalabalık bir kitlenin karşısına çıkan Sahne İzmit, ıslak zemin ve zorlu koşulara rağmen muhteşem bir gösteriye imza atarken vatandaşlardan büyük alkış topladı.

HÜRRİYET, “VAZGEÇMEDİLER, DÜŞTÜLER AMA KALKTILAR”

Gösterinin ardından bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Onlar gerçekten bu akşam zoru başardılar. Çok çalıştılar, çok emek verdiler. Geçen yıldan beri bu gösteriye hazırlanıyorlar. Geçen seneden beri bu kentin kurtuluşunu sizlere en yüksek coşkuyla yaşatmak için çok emek verdiler. Ne yazık ki bugün kötü hava koşullarına maruz kaldık. Islak zeminde zorlandılar ve büyük alkışı hak ediyorlar. Vazgeçmediler, yılmadılar, düştüler ama kalktılar. Gösteriyi yüreğimiz ağzımızda izledik. Bir şey olacak diye çok korktum. Hatta bir ara yarıda keselim çocuklara bir şey olmasın dedim ama hocaları şevklerinin kırılacağını söyledi. Bu çocuklar mücadeleye alışık dediler.

“BU GÖSTERİYİ BİR KEZ DAHA İZLEYECEĞİZ”

Bu çocuklar hayatta kalmayı da mücadele etmeyi de böyle öğrenecekler. Ben hepsini kutluyorum, alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız. Çok güzelsiniz. Bizlere harika bir akşam yaşattınız. Muhteşemdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Bütün İzmit sizinle gurur duyuyor çocuklar. Bugün Denizli’den gelen halk oyunları grubu da coşkumuza ortak oldu. Ekibimize destek verdiler. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklar burada zorlu koşullarda sanat icra etmeye çalıştılar. Bu muhteşem emek, aylarca gösterilen özveri bir kez daha sahneye konsun. İnşallah kapalı bir salonda uygun bir zamanda bu gösteriyi bir kez daha izlemek istiyorum” ifadelerini kullandı.