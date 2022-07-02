Gebze’de Babacan bekleniyor

2023 seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ilk mitingini 21 Mayıs tarihinde Gaziantep’te yapmıştı. Partinin ikinci büyük mitingi ise bugün Gebze’de yapılıyor. Saat 18.00’de başlayacak olan miting için alan dolmaya devam ediyor. Yeni Adliye Sarayı yanındaki Mevlana Kapalı Pazar alanında partililer genel Başkan Ali Babacan’ı halay çekerek bekliyor. Kocaeli teşkilatının haftalardır hazırlığını yaptığı miting alanına girişlerde polis geniş güvenlik önemleri alıyor. Bayrak ve dövizlerin dağıtıldığı mitingde konuşmalar öncesi video gösterimi yapıldı.