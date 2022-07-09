- 09 Tem 2022 - 21:27 G: 09 Tem 2022 - 21:28

Vadi Besicilik ilk günden 13 bin kişi ağırladı

Kalitenin ve güvenin adresi olan Vadi Besicilik her sene olduğu gibi bu sene de yok sattı. Bölgenin birinci besicilik firması olan Vadi Besicilik, bayramın birinci gününde 13 bin ziyaretçi ağırlarken bin 400 büyükbaş havyan kesimi gerçekleştirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Her yıl Kocaeli halkının ve çevre illerdeki vatandaşların Kurban Bayramı’nda tercihi haline gelen Cezmi Çiçek’in sahibi olduğu Gölcük’ün Lütfiye köyünde hizmet veren Vadi Besicilik, bu bayram öncesi de yine yok sattı. Marmara Bölgesi’nin ve Kocaeli’nin en büyük ve hijyenik kesimhanelerinden birine sahip olan, müşteri memnuniyetini ön planda tutan Vadi Besicilik’te çalışan deneyimli personel, korunaklı kıyafetleriyle kesim, yüzme ve parçalama işlemlerini özenle yaptı.

SOKAKLARDA KURBAN KESENLER AZALDI

Herkesin Kurban Bayramı’nı kutladığını belirten Cezmi Çiçek, “Bu yıl yine en çok tercih edilen besicilik firması olduğumuz için mutluyuz. Halkımız artık bizim kalitemizi ve temizliğimizi benimsedi. Hijyenik ortamda kurbanlarını kesme imkanı bulan vatandaşlarımız sürekli bizleri tercih ettikleri gibi her yıl yanlarında tavsiye ettikleri eş dost ve akrabalarını da getirmeye başladılar. Kesimhanelerin artması ve besicilik sektörünün gelişmesi ile artık vatandaşlar sokak aralarında değil kesimhanelerde kurban kestirmeyi tercih ediyor. Bu da hijyen kuralları açısından oldukça önemlidir. Bizi tercih eden bbütün halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi. 

09 Tem 2022 - 21:27 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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