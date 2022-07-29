İzmit'teki TOKİ konutlarının hak sahipleri belli oldu

Satışa sunulan 190 adet 2+1 konut için toplam 10 bin 489 başvuru oldu. Bu kategoride müracaat eden 17 şehit ailesinin tamamı hak sahibi oldu. 48 kişinin hak sahibi olduğu 3+1 konut için ise tam 19 bin 433 kişi başvuru yaptı. 3+1’lerde şehit ailelerinden 41 kişi müracaat etti, 5’i hak sahibi oldu. Engelli kontenjanında 2+1’lerde 498 başvurudan 10’u, 3+1’lerde ise 922 kişiden 3’ü hak sahibi oldu. Kazananlarla 15 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında sözleşme imzalanacak.