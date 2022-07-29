Satışa sunulan 190 adet 2+1 konut için toplam 10 bin 489 başvuru oldu. Bu kategoride müracaat eden 17 şehit ailesinin tamamı hak sahibi oldu. 48 kişinin hak sahibi olduğu 3+1 konut için ise tam 19 bin 433 kişi başvuru yaptı. 3+1’lerde şehit ailelerinden 41 kişi müracaat etti, 5’i hak sahibi oldu. Engelli kontenjanında 2+1’lerde 498 başvurudan 10’u, 3+1’lerde ise 922 kişiden 3’ü hak sahibi oldu. Kazananlarla 15 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında sözleşme imzalanacak.
İzmit'teki TOKİ konutlarının hak sahipleri belli oldu
TOKİ’nin satışa çıkarttığı İzmit Sepetçi Sekbanlı Konutlarındaki toplam 238 dairenin kura çekimi bugün Ankara’da yapıldı.
29 Tem 2022 - 17:12 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.