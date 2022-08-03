Kocaelispor - Arnavutköy Belediyespor

Kadro:

İsmet, Yiğit Canguru, Atilla, Onur Öztonga, Mehmet Taş, Yiğitali Bayrak, Diogo, Cem Ekinci, İlyas Kubilay, Uğur Can, Mertan

Hakemler:

Onur Yavuz Doğan, Mehmet Erdem, Özkan Pala

Dakika 11: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Tek toplarla kendi sahasından rakip yarı sahaya geçen yeşil siyahlılarda Mertan'ın pasında Cem Ekinci topu ceza sahası içerisinden dışarıya gönderdi.

Dakika 22: Yiğitali sol kanattan topu ceza sahası uzak noktasına doğru ortaladı. Mertan topu kafayla kale ağzına indirdi. Arnavutköy savunması topu son anda uzaklaştırdı.

Dakika 32: Kocaelispor'da Mehmet Taş sol kanattan ceza sahasına orta şut karışımı top gönderdi. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Cem Ekinci sol ayağıyla topu sol köşeye bıraktı. 1-0

Dakika 43: Atilla'nın nefis pasına hareketlenen Cem Ekinci kaleci Fatih'i karşısında gördü ancak vuruşu istediği gibi olmadı, mutlak bir gol kaçtı.

Dakika 45: ismet'in pas hatasını iyi değerlendiren Volkan kaleci İsmet'i karşısında gördü. Şutunda İsmet topu ayakları ile çıkardı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

Kocaelispor 2 yarı: Gökhan, Mehmet Yılmaz, Denizalp, Alpay, Yalçın, Mesut Can, Anıl Emre, Samed Ali, Oktay, Tayfun, Okan

Dakika 55: Sol kanattan yapılan ortada Ferhat boş pozisyonda topu önünde buldu ve rahat bir şekilde ağlara gönderdi. Arnavutköy bu golle beraberliği sağladı. 1-1

Maç sona erdi