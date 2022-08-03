Kocaelispor - Arnavutköy Belediyespor

Kadro:
İsmet, Yiğit Canguru, Atilla, Onur Öztonga, Mehmet Taş, Yiğitali Bayrak, Diogo, Cem Ekinci, İlyas Kubilay, Uğur Can, Mertan
Hakemler:
Onur Yavuz Doğan, Mehmet Erdem, Özkan Pala
Dakika 11: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Tek toplarla kendi sahasından rakip yarı sahaya geçen yeşil siyahlılarda Mertan'ın pasında Cem Ekinci topu ceza sahası içerisinden dışarıya gönderdi.
Dakika 22: Yiğitali sol kanattan topu ceza sahası uzak noktasına doğru ortaladı. Mertan topu kafayla kale ağzına indirdi. Arnavutköy savunması topu son anda uzaklaştırdı.
Dakika 32: Kocaelispor'da Mehmet Taş sol kanattan ceza sahasına orta şut karışımı top gönderdi. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Cem Ekinci sol ayağıyla topu sol köşeye bıraktı. 1-0
Dakika 43: Atilla'nın nefis pasına hareketlenen Cem Ekinci kaleci Fatih'i karşısında gördü ancak vuruşu istediği gibi olmadı, mutlak bir gol kaçtı.
Dakika 45: ismet'in pas hatasını iyi değerlendiren Volkan kaleci İsmet'i karşısında gördü. Şutunda İsmet topu ayakları ile çıkardı. İlk yarı 1-0 sona erdi.
Kocaelispor 2 yarı: Gökhan, Mehmet Yılmaz, Denizalp, Alpay, Yalçın, Mesut Can, Anıl Emre, Samed Ali, Oktay, Tayfun, Okan
Dakika 55: Sol kanattan yapılan ortada Ferhat boş pozisyonda topu önünde buldu ve rahat bir şekilde ağlara gönderdi. Arnavutköy bu golle beraberliği sağladı. 1-1
Maç sona erdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.