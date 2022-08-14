Kocaelispor - Çatalcaspor

2.Lig Kırmızı Grup ekibimiz Kocaelispor, Bolu Termal Sahası’ndaki maçta 3.Lig ekibi Çatalcaspor ile özel bir mücadele yaptı. Maç 0-0 bitti. Kocaelispor, sahası bakımda olduğu için ilk lig maçını 28 Ağustos Pazar günü 17.00’de Yalova Stadı’nda Kırklarelispor gerçekleştirecek.
Maç başladı...
Dk.18: Yiğitali'nin pası kısa düştü. Kaleci İsmet'i karşısında gören Recep'in şutu üstten dışarı çıktı.
Dk.31: Yiğitali'nin kullandığı serbest vuruşta uzak noktada Alpay mükemmel bir kafa vuruşu sonrası topu ağlarla buluşturdu ancak kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
Dk.33: Çatalca savunmasının geri pası kısa düştü. Okan Eken araya girdi, çaprazdan çektiği şut file direklerine çarpıp dışarıya çıktı.
Dakika 35 Bedirhan, dakika 36 Beykan'ın şutları gol getirmedi.
İlk yarı 0-0 sona erdi...
İkinci yarı başladı
Dk.76: İlyas Kubilay sağ çaprazdan kaleyi denedi top direğin dibinden dışarı çıktı.
Maç Bitti
KOCAELİSPOR 11
İsmet
Mehmet
Bedirhan
Alpay
Diogo
Mehmet Taş
Yiğitali
Uğurcan
Beykan
Tayfun
Okan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
&& - Fenerle ne zaman oynayacağız. Çatalca hangi ilin takımı.?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.