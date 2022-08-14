Kocaelispor - Çatalcaspor

2.Lig Kırmızı Grup ekibimiz Kocaelispor, Bolu Termal Sahası’ndaki maçta 3.Lig ekibi Çatalcaspor ile özel bir mücadele yaptı. Maç 0-0 bitti. Kocaelispor, sahası bakımda olduğu için ilk lig maçını 28 Ağustos Pazar günü 17.00’de Yalova Stadı’nda Kırklarelispor gerçekleştirecek.

Maç başladı...

Dk.18: Yiğitali'nin pası kısa düştü. Kaleci İsmet'i karşısında gören Recep'in şutu üstten dışarı çıktı.

Dk.31: Yiğitali'nin kullandığı serbest vuruşta uzak noktada Alpay mükemmel bir kafa vuruşu sonrası topu ağlarla buluşturdu ancak kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Dk.33: Çatalca savunmasının geri pası kısa düştü. Okan Eken araya girdi, çaprazdan çektiği şut file direklerine çarpıp dışarıya çıktı.

Dakika 35 Bedirhan, dakika 36 Beykan'ın şutları gol getirmedi.

İlk yarı 0-0 sona erdi...

İkinci yarı başladı

Dk.76: İlyas Kubilay sağ çaprazdan kaleyi denedi top direğin dibinden dışarı çıktı.

Maç Bitti

KOCAELİSPOR 11

İsmet

Mehmet

Bedirhan

Alpay

Diogo

Mehmet Taş

Yiğitali

Uğurcan

Beykan

Tayfun

Okan