Ufak Tefek Festival’den büyük eğlence

Sekapark Uçurtma Tepesi, hafta sonunda yine çocuk sesleriyle şenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 2 gün süren Ufak Tefek Festival’de gençler ve çocuklar gönüllerince eğlendi. Atölyeler, oyun alanları, sahne gösterileriyle renklenen festivalin ilk akşamında Rafadan Tayfa gösterisi yapıldı ve ardından Onur Erol sahneye çıktı. İkinci günün akşamında ise Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

SEKAPARK ÇOCUK SESLERİYLE ÇINLADI

Ufak Tefek Festival, 13-14 Ağustos tarihlerinde Sekapark Uçurtma Tepesinde gerçekleştirildi. Çocuklara özel festivalde, atölyeler, serbest alan etkinlikleri, sahne gösterileri ve konserler yer aldı. Bilgievleri tarafından organize edilen etkinlik alanında çocuklara ikramlarda bulunuldu. Ahşap, botanik, çanta boyama, paracord bileklik ve uçurtma atölyelerinin bulunduğu alanda çocuklar yüz boyama, VR oyun grupları, şişme oyun grupları, playstation oyun alanları, serbest alan etkinlikleri, Survivor Parkuru gibi etkinliklerle eğlendi.

FİNALİ BURAY YAPTI

Çocuk Manavından belirli saatlerde sağlıklı meyveler dağıtılan çocuklara dondurma ve pamuk şeker ikramında da bulunuldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ufak Tefek Festival’de gönüllerince spor yapma imkanı bulan çocuklar etkinliğin ilk akşamında Rafadan Tayfa gösterisini izledi, ardından Onur Erol konserine katıldı. Festivalin kapanışını ise sevilen sanatçı Buray yaptı. Büyük ilgi gören Buray konserine katılanlar, hayranı oldukları sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.