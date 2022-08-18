Kocaelispor - Çorum FK (Canlı anlatım)

TFF 2.Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor. Kocaelispor son hazırlık maçında ise Çorum FK ile kozlarını paylaşıyor.
Maç başladı
Kocaelispor maça nefis başladı. İlk 10 dakika boyunca oyunun tek hakimi olan yeşil siyahlılar Samet Ali'nin golüyle ona geçti. Bu dakikada Çorum savunmasının pası kısa düştü. Samet Ali araya girdi ve topu çok şık bir şekilde kalecinin sağından ağlara gönderdi.
1-0
Dk.20: Çorum ekibi atak yönünü sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Yusuf sol ayağıyla kaleye doğru kesme bir orta gönderdi. Yerden seken topa Gökhan sağına uçarak parmaklarının ucuyla dokundu ve top sağ kale direğinin içine çarptı.
Dk.23: Kocaelispor paslaşarak köşe vuruşu kullandı. Sağ çaprazda topu alan Mehmet Yılmaz'ın kaleye doğru gönderdiği top üst direkten döndü.
İlk yarı sona erdi...
Dk. 60:Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. İlyas'ın pasında Tayfun ceza sahası önünden kaleye şut çekti, top üstten dışarıya çıktı.
Dk.68: Kocaelispor yine gole yaklaştı. Sol kanattan İlyas kubilay'ın ortasında Cem Ekinci topa kafayla vurdu top üstten dışarıya çıktı.
Dk.77: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Yiğit Canguru sağ kanatta rakibinden sıyrıldı, pasında Cem Ekinci sol ayağıyla kaleye şut çekti, Çorum savunması son anda araya girdi.
Dk.78: İllas Kubilay ceza sahası dışından kaleye sert şut çekti, top kalenin üzerinden çok az farkla dışarıya çıktı.
Dk.80: Kocaelispor parkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Cem Ekinci topu Bayram'ın üzerinden şık bir dokunuşla ağlara gönderdi. Çorum savunması pozisyonda ofsayt diye duraksadı, Cem Ekinci için golü atmak çok da zor olmadı.
2-0
Maç bitti.
KOCAELİSPOR İLK 11
Gökhan Değirmenci
Mehmet Yılmaz
Mehmet Sak
Yalçın Kılınç
Alpay Çelebi
Yiğitali Bayrak
Mehmet Taş
Samed Ali
Beykan Şimşek
Mertan
Anıl
ÇORUM FK İL 11
Erdi
Serkan
Erkan
Salih Zafer
Mehmet
Atakan
Ali Akkuş
Yusuf
Suat
Mehmet Akyüz
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezli - Müthiş golcü Samed Ali yine ilk onbirde fırt Samed ikinizde bu kulüpten gidiceksiniz.Bize düşen sabretmek
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.