Kocaelispor - Çorum FK (Canlı anlatım)

TFF 2.Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor. Kocaelispor son hazırlık maçında ise Çorum FK ile kozlarını paylaşıyor.

Maç başladı

Kocaelispor maça nefis başladı. İlk 10 dakika boyunca oyunun tek hakimi olan yeşil siyahlılar Samet Ali'nin golüyle ona geçti. Bu dakikada Çorum savunmasının pası kısa düştü. Samet Ali araya girdi ve topu çok şık bir şekilde kalecinin sağından ağlara gönderdi.

1-0

Dk.20: Çorum ekibi atak yönünü sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Yusuf sol ayağıyla kaleye doğru kesme bir orta gönderdi. Yerden seken topa Gökhan sağına uçarak parmaklarının ucuyla dokundu ve top sağ kale direğinin içine çarptı.

Dk.23: Kocaelispor paslaşarak köşe vuruşu kullandı. Sağ çaprazda topu alan Mehmet Yılmaz'ın kaleye doğru gönderdiği top üst direkten döndü.

İlk yarı sona erdi...

Dk. 60:Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. İlyas'ın pasında Tayfun ceza sahası önünden kaleye şut çekti, top üstten dışarıya çıktı.

Dk.68: Kocaelispor yine gole yaklaştı. Sol kanattan İlyas kubilay'ın ortasında Cem Ekinci topa kafayla vurdu top üstten dışarıya çıktı.

Dk.77: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Yiğit Canguru sağ kanatta rakibinden sıyrıldı, pasında Cem Ekinci sol ayağıyla kaleye şut çekti, Çorum savunması son anda araya girdi.

Dk.78: İllas Kubilay ceza sahası dışından kaleye sert şut çekti, top kalenin üzerinden çok az farkla dışarıya çıktı.

Dk.80: Kocaelispor parkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Cem Ekinci topu Bayram'ın üzerinden şık bir dokunuşla ağlara gönderdi. Çorum savunması pozisyonda ofsayt diye duraksadı, Cem Ekinci için golü atmak çok da zor olmadı.

2-0

Maç bitti.

KOCAELİSPOR İLK 11

Gökhan Değirmenci

Mehmet Yılmaz

Mehmet Sak

Yalçın Kılınç

Alpay Çelebi

Yiğitali Bayrak

Mehmet Taş

Samed Ali

Beykan Şimşek

Mertan

Anıl

ÇORUM FK İL 11

Erdi

Serkan

Erkan

Salih Zafer

Mehmet

Atakan

Ali Akkuş

Yusuf

Suat

Mehmet Akyüz