Büyükakın: İlker Kumral’ın çabası olmasaydı böyle bir güzelliği paylaşma imkanımız olmayacaktı

Kocaeli Kağıt Müzesi içinde açılan Fotoğraf Teknolojileri Müzesi tanıtımı bugün gerçekleştirildi. Düzenlenen tanıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Çalışma Grubu Başkanı Müzeyyen Ünal, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi ve Müze Danışmanı Oylum Tunçelli, fotoğrafçıların yakınları ve fotoğraf severler katıldı. Açılış, eski film kesilerek yapıldı. Etkinlikte konuşmaların yapıldığı bölümde KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerinin ürünleri sergilendi.

KOCAELİ’DE YEREL FOTOĞRAFÇILIĞIN OLUŞUMU VE GELİŞİMİNİ ANLATIYOR

Fotoğraf Teknolojileri Müzesi’nin fotoğraf teknolojisinin geçirdiği değişimi, fotoğraf makine ve aksesuarların üzerinden tarihsel gelişimi, Kocaeli’de yerel anlamda fotoğrafçılığın oluşumu ve gelişimini anlatan bir yapı olduğu belirtildi. Farklı kesimlerden kent halkının ve kent dışından ilgililerin bir araya geleceği bir uzmanlık müzesi oluşturmak ve aidiyet duygusunun geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflendiği bilgisine yer verildi.

İLKER KUMRAL’A AİT 310 ADET MAKİNE SERGİLENİYOR

İlimizde fotoğrafçılık anlamında büyük emekler vermiş Fahri Seyrek, Halil İbrahim Atmaca, Cemal Turgay, Naci Girginsoy ve İlker Kumral’a ait anı fotoğraflarının bulunduğu, müzede bulunan fotoğraf makinelerinin hepsinin İlker Kumral’a ait olduğu ve 1860 yılından günümüze kadar dijital teknolojiyi içeren toplamda 310 adet makinenin ve teçhizatlarının da sergilendiği belirtildi.

“KENDİSİNİN EN BÜYÜK ARZUSUNU YAPMAKTAYIZ”

Açılış konuşmasını yapan İlker Kumral’ın oğlu Değer Kumral, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla rahmetli babam İlker Kumral’ın yıllarca büyük emekler verdiği, hayatını adadığı bir müze için toplanmış bulunmaktayız. Kendisinin en büyük arzusu müzeyi kentimize armağan etmekti ve şu anda bunu yapmaktayız. Böyle bir müze tek başına olmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Bey’e, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Çalışma Grubu Başkanı Müzeyyen Ünal hocamıza ve emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Keşke hayatta olsaydı da bu anı babam da yaşasaydı. Olsun, babam zaten yukarıda eşiyle beraber görüyor. En son eşime teşekkür ediyorum çünkü bu kadar koliyi, makineyi 110 metrekare bir ev içerisinde saklaması mümkün değildi. Herkes buna tahammül edemezdi. Kocaeli Dokümantasyon Merkezi ile İzmit’in eski fotoğraf ustalarıyla ilgili babamın ikinci kitabı aktif hale getirmek üzereyiz ve çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“ÇOK KEYİFLİ DENEYİMLERLE KARŞILAŞTIK”

KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi ve Müze Danışmanı Oylum Tunçelli, “Bu işin içerisine girdiğimizde hayal edebileceğimizin çok ötesinde çok keyifli deneyimlerle karşılaştık. Süreç içerisinde yaz tatilini burada geçiren öğrencilerimle kitaplarda, akademik yayınlarda gördüğümüz pek çok makineyi elleyebilme, hikayelerini öğrenebilme ihtimalleriyle karşılaştık. Kolay kolay edinemeyeceğimiz yolculuk yaptık. Çağımızın dijital teknolojisinin parçalarını gördüğümüz pek çok güzel şeyle karşılaşacağız” dedi.

“EMİNİM ÇOK GURURLANIRDI”

Halil İbrahim Atmaca’nın oğlu Hakan Atmaca, “Ben üniversite okuyacağım zaman bu işin üniversitesi yoktu; şimdi var. Çok şey öğretiyor fotoğrafla uğraşmak insana. Babam bugün yaşasaydı 102 yaşında olacaktı. Eminim çok gururlanırdı. Katkı verenlere çok teşekkür ediyorum. Ben İlker Kumral’ı 40 yıl önce profesyonel fotoğrafçılık yaparken tanıdım. İlker Kumral hep topladı. Büyükşehir Belediyesi olana kadar İzmit içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi bilinen bir şehirdi ama çok enteresandır her şeyi olup hiçbir şeyi yokmuş gibi görünen bir yer olarak anılırdı. Türkiye’de fotoğrafçılık konusunda gerek sanatsal gerek profesyonel anlamda özellikle sanayi bölgesi olması dolayısıyla Türkiye’nin en gelişmiş insan gücüne sahip yerde yaşıyoruz fotoğraf konusunda. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“NASIL ÇEKİLDİĞİNİ DÜŞÜNMEK ÇOK ETKİLEYİCİ”

KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, “Bu açılışın Dünya Fotoğrafçılık Günü’ne getirilmiş olması çok kıymetli. Büyükşehir Belediyemizin kıymetli çalışması içerisinde Kocaeli Üniversitesi olarak katkımızın olması nedeniyle duyduğum mutluluğu ve gururu da paylaşmak istiyorum. Fotoğraflara bakmak, nasıl çekildiğini düşünmek çok etkileyici. Tarihsel gelişimini görebilmek, öğrencilerimizin görmesini sağlamak oldukça kıymetli.

“BENZERİ BİR BÜYÜKLÜKTE YOK”

Son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şu ifadelerde bulundu; “Böyle bir müzenin açılması şüphesiz şehrimiz açısından çok kıymetli. Aslında biz şu anda Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm alanındayız. Bu alan, toplamda 1 milyon metrekare. Türkiye’de benzeri bir büyüklükte endüstriyel dönüşüm projesi uygulanan alan yok. SEKA Kültür Havzası Projesi kentimizle paylaşıldı. Burası aynı zamanda bir sit alanı. Burada bir tarih yatıyor ama bu binanın altında da bir tarih yatıyor. Biz bugün müzenin içerisinde müze açıyoruz. Zaten müze hafızadır. Burada endüstriyel bir müze var. Burada çok büyük bir hafıza var. Müze geçmişi geleceğe bağlayan somut alanlardır. Fotoğraflarda geçmişe yönelik tüm ayrıntıları bulabiliyorsunuz.

“310 FOTOĞRAF MAKİNESİ SERGİLENİYOR”

Burası kocaman bir kültür havzası olacak. Adım adım oraya doğru gidiyoruz. Bu merkez parmakla gösterilecek bir destinasyon alanı olacak. Dünyaca meşhur bir arkeopark olacak. Burası yaşayan bir alan olarak da tasarlandı. Sadece müze gezmeye gelinmiyor. İnsanlar başka fonksiyonları da görüyor. Şimdi buraya gelmek için başka bir sebep daha olacak. 320 metrekare alana fotoğraf müzemizi kurduk. Müzeyi kurduğumuz yer eskiden Matbaa şefliğiydi. 310 fotoğraf makinesi sergileniyor. Aynı zamanda yardımcı malzemeler var.

“İLKER KUMRAL’IN ÇABASI OLMASAYDI PAYLAŞMA İMKANIMIZ OLMAYACAKTI”

İlker Kumral’ın çabası olmasaydı, tarihe şahitlik etme gayreti olmasaydı böyle bir güzelliği paylaşma imkanımız olmayacaktı. Bazıları iyi şeyler biriktirir. Güzel şeyler biriktiren insanların sayesinde biz de güzel şeylerin izlerini sürüyoruz. Kocaeli’de fotoğrafçılık sanatına büyük değer katan sanatçılarımızın bölümleri bulunuyor. Tüm sanatçılarımızın emekleri için teşekkür ediyorum. Emekleri saklayan evlatlarına da teşekkür ediyorum” dedi.

İLKER KUMRAL KİMDİR?

1936'da Mürefte'de doğdu. Nabi ve Emine Kumral'ın oğludur. Bağları ve şarap üretim tesisleri olan bir aileden gelen babası Nabi Kumral, 1939 yılında İzmit'e yerleşti. Kendi üretimlerinin satışını yapmak üzere ticaret hayatına atıldı ve kendi markalarını pazarlamayı 1965 yılına kadar sürdürdü. İlker Bey beş çocuklu ailenin ortancasıydı (Mehlika, Merzuka, İlker, Tuncer ve Cevher). Yenituran İlkokulu, orta ve liseyi İzmit'te tamamlamış, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1959 yılında İzmit - Eskişehir Nato Boru Hattı Müteahhitliği Muhasebe Müdürlüğü'nde yaptığı stajdan sonra aynı yıl Petrol Ofisi Derince Bölge Müdürlüğü Muhasebesi’nde işe başlamıştır. 1969'da özel sektöre geçerek, Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamûlleri A.Ş.’nin İzmit Köseköy fabrikasında Muhasebe ve İdari-Ticari İşler Şefliği görevine atanmış, 1984'te emekli olmuştur.

1984-1994 yılları arasında İzmit İnönü Caddesi’nde çocukları için Ulusal Video İzmit I. Bölge Bayiliği’ni açarak serbest ticarete atılmış, bu süreçte aynı yerde açtığı Akın Fotoğraf Stüdyosu’nda profesyonel fotoğrafçılık yapmıştır. Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Çalışma Grubu üyesi, “Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği-KASK” Onur üyesidir. 2016'da yayımlanmış "Fotoğrafa Adanmış Bir Yaşam Fahri Seyrek" adlı kitap ile yayıma hazır iki kitabı bulunmaktadır.

1959 yılında Gönül Hanım ile evlenmiş, 27 Kasım 1960 doğumlu Korhan, 17 Haziran 1966 doğumlu Nabi Değer adlı iki oğlu vardır. 1982 yılında eşini kaybettiğinde Nabi Değer lise ikinci sınıfta idi.

İki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 06 Ağustos 2021 Cuma günü vefat eden İlker Kumral, 07 Ağustos 2021 günü Fevziye Camii'nden kaldırılarak Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.