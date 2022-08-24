Yeni Gölkay’ın temeli atıldı! “Burası 10 yıldır çürürken neredeydiniz”

Uygar Peyzaj firması tarafından yapılacak projenin en kısa zamanda tamamlanması ve yeni haliyle hizmete başlaması hedefleniyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ev sahipliğinde yapılan temel atma törenine TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

20 GÜNDE 2 PROJE

Törende ilk konuşmayı Çayırköy Mahalle Muhtarı Aşır Akbaba gerçekleştirdi. Akbaba konuşmasında, “Yaklaşık 20 gün önce mahallemizde açılışını yaptığımız gülümse Kafe Lavanta ile İzmit’imize güzellik katmıştık. Bugün de Gölkay Park temel atma için bir araya geldik. Bu proje için İzmit belediye başkanımız teşekkür ederim. Kentimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“GÖLKAY’IN SAHİBİ HALK OLMALI DEDİK”

Proje ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Mutluyuz, gururluyuz” ifadelerini kullandı. Hürriyet konuşmasında, “Kentimiz hizmetlerin en güzelini hak ediyor düşüncesi ile göreve geldiğimiz günden bu yana büyük mesai harcıyoruz. Kentin atıl kalmış alanların marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Kısa süre sonra hayata geçireceğimiz bu proje bizden önceki yönetim tarafından 10 yıllığına işletmelere kiralanan bir alandı. Tüm imar kurallarına aykırı bir şekilde üzerine yeni yeni kaçak yapılar eklendi. Altındaki toprak kaçak yapıları kaldıramadığı için bu alan çöktü. Üzerindeki kar yığınının bile kaldıramayacak duruma geldi. Biz göreve geldiğimizde Gölkay’ın sahibi halk olmalı dedik. Halk birilerinin kişisel çıkarlarına bağlı olmadan kullanabilmeli dedik. Adeta eziyet edilen Gölkay’ı hak ettiği değere kavuşturma ve kurtarma kararı aldık.

“BURASI 10 YILDIR ÇÜRÜRKEN NEREDEYDİNİZ”

Her yaptığımız işi bir şekilde bahanelerle mundar etmeye çalışan bir güruh ile mücadele ediyoruz. Bizim önceliğimiz halk. Suyun üstünde yürüsek yüzme bilmiyor diyecekler. Gözümüzün üstündeki kirpiğe kadar sayıyorlar. Onları da Allah’a havale ediyorum. İnsanlarımı kandıramaya yönelik açıklamalar yaptılar. Bu alandan soruyoruz. Burası 10 yıldan beri çürürken neredeydiniz. Kaçak yapılar yüzünden burası çökerken neredeydiniz. Milletin milyonlar harcanmış paraları heba edilirken neredeydiniz? Sadece 11 yılda bu hale geldi.

“TÜM İZMİTLİLER İÇİN ÇEKİM ALANI OLUŞTURACAK”

Yönetime geldikten sonra İzmit’imizin değerini savunmaya başladığımız ilk günden bu duruma dur dedik. Bu ilk projemiz değil. Birçok proje üzerinde çalıştık. Buranın oluşmasında yeni nesil yaşam alanı çerçevesinde İBB BELTUR yöneticileri bize yardımcı oldular. Onlar ciddi işletmeci. BELTUR yöneticilerinde fikir aldık. Projeyi kendi mimarlarımız ile hazırlarken onların verdiği ufacık bir fikir bizim için ufuk açıcı oldu. Bütün yaş gruplarına hitap eden bir alan olsun istedik. Tüm İzmitliler için çekim alanı oluşturacak. Gölün çevresi için yapmış olduğumuz peyzaj projesi ihalesi yapıldı. Hem bu alan hem de gölün etrafı aynı anda yenilenmiş olacak” dedi.

“İZMİT İLÇELERLE DEĞİL BÜYÜKŞEHİRLE KIYASLANIYOR”

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül proje ile ilgili yaptığı konuşmada, “İzmit Kocaeli’nin ilçelerinden biri. İzmit yaptığı hizmetler ile diğer ilçelerle kıyaslanmıyor. İzmit yaptığı hizmetler ile büyükşehir belediyesi ile kıyaslanıyor. İzmit belediyesinin başarılı olduğunu buradan belli. Kaliteli İzmit için bir yaşam şekli değil standart olacak” dedi. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ise, “Yapılan hizmetler bir lütuf değil. Belediyeciliğin temel anlayışı millete hizmet etmek. Sayın belediye başkanımız bunu çok iyi gösteriyor. Sayın belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“DİĞER BELEDİYELERİN YATPIKLARINI DUYAN VAR MI?”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ise, “ İzmit Belediyesi halka dokunan projeleri yapmaya devam ediyor. Fatma Başkan konuşmasında bahsetti. Daha önce buranın kullanım şeklini biliyorduk. Çok amaçlı şekilde kullanılacak. Gerçekten İzmit’e kazandırılması gereken bir proje. Diyorlar ki İzmit belediyesi bir şey yapmıyor. İzmit Belediyesi halka dokuna projeler yapıyor. Diğer belediyelere bakınca aradaki farkı göreceksiniz. Diğer belediyelerin yapıkları projeleri duyan var mı? Bütün projeleri yarım. Eski belediye başkanlarının attığı temeller yarım duruyor. Hastaneler bitmedi. Eleştirmeye gelince her türlü eleştiriyi yapıyorlar ama sonuç yok. Fatma Hanımı kutluyorum. Hakla dokunan projeler yapıyor” dedi.

“TRİLYONLUK BÜTÇE İLE 400 MİLYONLUK BÜTÇEYİ KARŞILAŞTIRIYORLAR”

TBMM Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise, “Biz yola çıktığımızda sarı çizmeleri millete hizmet için giyeceğiz şehit cenazesinde ayaklarımız kirlenmesin diye değil demiştik. Millete hizmet ediyoruz. O kentteki insanların yaşam şartlarının zorlaştıran duruları tespit edip kolaylaştırmak belediye başkanlarını asil görevidir. Bu bir vizyon meselesi. Bunu en iyi başaran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi. Proje adı altında rant belediyeciliğini bırakmış. Bunlardan biri Gölkay Park. Devlet işletmeci olmaz dediler Tarım Kredi Marketleri kurmaya başladılar. İzmit Halkı şanslı bence. Bir rekabet var. Trilyonluk bütçe ile 400 milyonluk bütçeyi Tüm Türkiye karşılaştırıyor. Bu karşılaştırma her ne kadar doğru değilse arkadaşlarımızın azmini arttırıyor. Biz hep bir adım önce olacağız. Bir betona değil insana yatırım yapıyoruz” dedi.

10 KAFELİ ALAN

Açık, yarı-açık ve kapalı alanlarıyla hafif çelik sistemler ile tasarlanan yapı kompleksi ekolojik ve sürdürülebilir olacak. Zemin katta 7 kafe, 1’inci katta ise 3 kafe alanı tasarlandı. Her iki katta da açık ve yarı açık kullanılabilecek oturma mekanları yer alacak. Su sporlarına ait soyunma odaları ve satış birimleri zemin katta yer alacak. Kafelerden bağımsız vatandaşların kıyıyı kullanabilecekleri ve gölü seyredebilecekleri alanlar yer alacak. Yeşilliğin bol olacağı alanda çocuk oyun alanları ile dinlenme ve aktivite alanları da olacak. 2 adet otoparkın yer alacağı alanda kıyı boyunca uzanan kesintisiz bir yürüyüş hattı tasarlandı.