Büyük zaferin 100’üncü yılı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan Kurtuluş Destanının Gururu 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. Yıl Dönümü Kutlamaları, sabah saatlerinde İzmit Kültür Tepesi'nde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu İle başladı.

DEVA VE GELECEK PARTİLERİ YOKTU

Çelenk sunma törenine; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcıları, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, daire müdürleri, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Aslan, Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, şehit ve gazi yakınları ve askeri erkan katıldı.

ÇELENK SUNUMU VE İSTİKLAL MARŞI

Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile çelenk sunma töreni son buldu. Çelenk Sunma Töreninin ardından Vali Seddar Yavuz Valilik binasında bayram kutlamalarını kabul etti.