- 30 Ağu 2022 - 10:08 G: 30 Ağu 2022 - 10:12

Büyük zaferin 100’üncü yılı

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin Kocaeli’deki ilk durağı Kültür Tepesi oldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığındaki devlet erkanı kültür tepesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan Kurtuluş Destanının Gururu 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. Yıl Dönümü Kutlamaları, sabah saatlerinde İzmit Kültür Tepesi'nde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu İle başladı.

DEVA VE GELECEK PARTİLERİ YOKTU

Çelenk sunma törenine; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcıları, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, daire müdürleri, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Aslan, Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, şehit ve gazi yakınları ve askeri erkan katıldı.

ÇELENK SUNUMU VE İSTİKLAL MARŞI

Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile çelenk sunma töreni son buldu. Çelenk Sunma Töreninin ardından Vali Seddar Yavuz Valilik binasında bayram kutlamalarını kabul etti.

30 Ağu 2022 - 10:08 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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# Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Vali Yardımcıları, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, daire müdürleri, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Aslan, Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, ardından, ile, başkanı, chp, Fatma Kaplan Hürriyet, şehit, eğitim, Tahir Büyükakın, Atatürk, Seddar Yavuz
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Yorumlar

(1)
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Mehmet - Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasını destekleyen bir kişinin Atatürk'ün manevi huzurunda işi ne?

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 30 Ağustos 10:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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