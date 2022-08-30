Kutlu zafer 100 yaşında! “Bu asrı Türk asrı haline getireceğiz”

Türk Milletinin bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü kutlama programı tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de törenlerle kutlandı. Törenler kapsamında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda kent protokolünün tebrikleri kabul etti. Tebrik kabulü sonrası Valilik Yerleşkesi A Kapısı önünde geçiş töreni gerçekleşti.

KENT PROTOKOLÜ KATILDI

Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcıları, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Aslan, şehit ve gazi yakınları ve askeri erkan katıldı.

“TÜRK MİLLETİ ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜ”

Kabul töreni sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Vali Yavuz, “30 Ağustos zafer Bayramı kutlu olsun. Ağustos ayı Türk tarihinde zaferler ayı olarak kutlanıyor. Birçok kutlu zaferimiz, galibiyetlerimiz ve Anadolu’daki varlığımızın perçinlenmesi ağustos ayına aittir. Başta Kurtuluş savaşımızın eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yaad ediyoruz. Anadolu’yu sömürgeleştirmek isteyen emperyalizme karşı verilmiş destansı bir mücadelenin adıdır. Türk milleti uşaklığı tarih boyunca kabul etmemiş, canından vazgeçmiştir. Aziz Türk milleti her daim ölümü öldürmüş şahadeti kabul etmiştir.

“BU ASIR TÜRK ASRI HALİNE GETİRECEĞİZ”

Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve toprak bütünlüğüne kast eden ve onların yerli iş birlikçileri ders almalı. Göz diken gözleri çıkaracağımızı bir kez daha azim ve kararlılıkla haykırıyoruz. Zaferler aynı zamanda evlatlarımıza verilen bir mesajdır. Bağımsızlığımızdan ödün veremeyiz. Her kim bağımsızlığımıza kast ediyorsa karşılarında çelik bir bilek olan aziz Türk Millletini bulacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bir ve beraber olacağız. Bu asrı Türk asrı haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte tören birliklerini selamlayarak Zafer Bayramını kutladılar.