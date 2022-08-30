Atatürk ve Milli Mücadele Evi açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yılında İzmit Belediyesi çok özel bir açılışa imza atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele dönemine dair eşsiz anıların yer aldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi bugün akşam saatlerinde açıldı. Hacı Hasan Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi Tezer Sokak’ta bulunan Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nin açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet, BARO Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Hacı Hasan Mahallesi Muhtarı Ömer Uzun, bağışçılar ve vatandaşlar katıldı.

“KAHRAMANLARIN HEYKELLERİ VE ATATÜRK TABLOSU”

Milli Mücadele kahramanlarının kişisel eşyaları, dönemin gazete ve mecmuaları, askeri belgeler, savaş aletleri, orijinal Atatürk fotoğrafları, madalyalar ve İzmitli Milli Mücadele kahramanlarının heykelleri yer alıyor. Anı evinde aynı zamanda Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı dolayısıyla 1981 yılında ressam İbrahim Küçükenez tarafından yapılan ve daha sonra kentimizin duayen doktorlarından Zeyyat Parman’a hediye edilen Atatürk tablosu da sergileniyor.

“KADINLAR CUMHURİYET’İN KURULUŞ DEĞERLERİ MÜCADELESİNİ BİRLİKTE VERİYOR”

Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi açılışında söz alan Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Bugünün önemi bizim için çok büyük. 30 Ağustos’un zaferinin 100. yılındayız. Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve kurutuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Değerli başkanıma, hocalarımıza ve İzmitlilerimize böyle bir eseri kentimize kazandırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Günümüz, Cumhuriyet’in nasıl kurulduğunu, milli mücadeleyi bol bol anlatmamız gerekiyor. O günlerde milli mücadele topu, tüfeği erkekler ile birlikte omuzlarında taşıyan kadınlar, bugün Cumhuriyet’in kuruluş değerleri mücadelesini birlikte veriyor” dedi.

“PEK ÇOK KAHRAMANINI ÖNEMLİ ROLLER OYNADIĞI ŞEHİR”

Açılış töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün bizim için kıymetli bir gün 11. Dünya savaşında çıkan bir ülke. Düşmanın postalı altında inleyen bir Anadolu. İktidara sahip olanlar ise gaflet içinde. O kara günlere genç bir Subay Mustafa Kemal ortaya çıktı. Kurtuluşun topyekün bir mücadele ile olacağını anladı. 19 Mayıs’ta ayak bastığı Samsun’da öyle bir mücadele başlattı ki bir ülkenin bağımsızlık mücadelesinin nasıl olacağını gösterdi. Ve İzmit. Milli mücadele döneminde ayrı bir önemi olan nutukta birçok kez ismi geçem ve düşman işgalinden bir yıl önce kurulan İzmit. Pek çok ulusal kahramanın önemli roller oynadığı bir şehir. Halkın yöneteceği bir sistemin ilk def duyulduğu bir kenttir İzmit” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ MÜCADELEYİ UNUTMASIN”

Mücadele ruhunu barındıran bir kentte yaşadıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, “Unutmamak, unutturmamak unutulması dahilinde ne kadar tehlikeli sonuçları olabileceğini geçmişte gördük. Bugün büyük taarruzun 100 yılını kutladığımız günde milli mücadele dönemine ait orijinal eserlerin sergileneceği Atatürk ve Milli mücadele anı evini açıyoruz. Çocuklarımız ecdadını verdiği mücadeleyi unutmadın istiyoruz. Bizim için çok kıymetli bu bağışlar. Gelecek kuşaklar unutmasın diye burası hedef nokta” şeklinde konuştu.