Vali Yavuz: İçimizdeki hangi hainleler iş birliği yapacaklarsa yapsınlar alacakları cevap hep aynıdır

Kocaeli Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100’üncü yıl dönümü sebebiyle Valilik yerleşkesinde resepsiyon gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona kent protokolü yoğun katılım gösterdi. Program öncesi Vali Yavuz eşi ile birlikte katılımcıları tek tek karşılayarak selamlaştı. Vali Yavuz’un konuşmasının ardından katılımcılar bayrak sallayarak büyük zaferi kutladı. Resepsiyonda Mustafa Yıldızdoğan’ın Ölürüm Türkiyem şarkısında bayraklar sallandı.

GENİŞ KATILIM

Resepsiyona Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un yanı sıra Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir Gültekin, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, MHP Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse, İl müdürleri, şehit yakınları ve gaziler ile aileleri katılım gösterdi.

“TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR GİBİ SALDIRDILAR”

Programda konuşma yapan Vali Yavuz, şu ifadelerde bulundu; “30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi yad ediyoruz. Türk Milleti, hiçbir zaman öldürmeyi, katletmeyi, işgal etmeyi değil yaşatmayı tercih etmiştir. 1071’i hazmedemeyenler bizi bu topraklardan söküp atmak isteyenler, bundan yaklaşık 100 yıl önce Mehmet Akif’in dediği gibi ‘Tek dişi kalmış canavar’ gibi saldırdılar. Yakıp yıktılar. Aziz Türk Milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte onurunu haysiyetini ve bağımsızlığını koruyacağına dair inancını ortaya koymuş ve Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.

“GENÇLERİMİZE MESAJ VERMEK İSTİYORUZ”

Biz zaferlerimizi kutlarken gençlerimize, geleceğimize buradan mesaj vermek istiyoruz. Yoksa sadece zaferleri anmak bu zaferleri kazandıranları da yad etmek yeterli değildir. Uyanık olmazsak bir ve beraber olmazken bu ihanet çeteleri yine ülkemize yönelik kumpaslar içerisinde olduklarını gözden kaçırabiliriz. Suriye’de olanlar, Akdeniz’de olanlar, göçler hepsine baktığımızda bir kez daha yüzleşeceğimiz sorunlar olduğunu görüyoruz. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.’ Bugün aslında buradan vermek istediğimiz mesaj 30 Ağustos Zaferimiz ile taçlanan Anadolu’daki zaferimizin ebediyete süreceğidir. İçimizdeki hangi hainleler iş birliği yapacaklarsa yapsınlar alacakları cevap hep aynıdır. Hezimettir. Biz bu duygu ve düşüncelerle bu vatanı hür ve bağımsız yaşattık yine yaşatacağız. Bir kez daha 30 Ağustos Zafer bayramını kutluyorum.”