Kocaeli Barosu yeni adli yılı kokteyl ile kutladı

Kocaeli Barosu 1 Eylül itibariyle başlayan adli yıl nedeniyle The Ness Hotel’de kokteyl etkinliğinde bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, baro yönetimi, Kocaeli Barosu eski Başkanı Sertif Gökçe, Ersayın Işık, Fahri Örengül ve çok sayıda avukat katıldı.

“BULUŞMALARIMIZI İMKANSIZ HALE GETİRDİ”

Açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Candemir şu ifadelere yer verdi; “Bir süredir tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi koşulları nedeniyle bir araya gelemedik. Aramıza giren sosyal mesafeler özellikle san iki yıldır mesleğe adım atan genç meslektaşlarımızla daha yakından tanışabilmeyi, meslek üstatlarımızın tecrübelerinden faydalandığımız o hoş sohbetleri, mesleki dayanışmamıza güç katan meslektaş buluşmalarımızı imkansız hale getirdi. Bu sebeple uzun bir süreden sonra bir araya gelebilmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.

“BİR YIL DAHA GEÇİRMEK İSTEMİYORUZ”

Gittikçe artan sorunlarımızın gölgesinde bir adli yılı daha karşılıyoruz. Bölünmüş adliyeler arasında mekik dokuyarak, duruşma salonlarının kapısında sırası bir türlü gelmeyen duruşmaları bekleyerek geçireceğimiz, her geçen gün yeni bir dava türünün arabuluculuğa ya da uzlaştırmaya devredildiğine, hukukun evrensel ilkelerine uygun tecelli etmiş adaletin adliyelerden hızla uzaklaştığına tanıklık edeceğimiz, ekonomik ve sosyal sorun sarmalına terk, psikolojik ve fiziksel şiddete muhatap edildiğimiz bir yıl daha geçirmek istemiyoruz. Avukatlık mesleğinin sorunlarını, gerçek muhatabı olan Türkiye Barolar Birliği ve Barolarla müzakere ederek çözmek yerine, uyarılarımıza rağmen çoklu baro uygulamasında görüldüğü üzere kendi politik ajandaları ekseninde derinleştiren anlayışın çözüm iradesine sahip olmadığının farkındayız avukatlar için büyük aciliyet teşkil eden konular hakkında açık, net, gerçekçi ve somut bir şekilde ortaya koyduğumuz çözüm tekliflerine rağmen şu ana kadar taleplerimizin karşılanmasına yönelik en küçük bir adım bile atılmadığı gibi; avukatların kabullenmediği numaralı barolara daha fazla ödenek ayrılması avukat stajyerlerinin çalışma yasağının kaldırıldığı şeklindeki muştulamanın arkasında hukuk fakültesi mezunu kamu ve özel sektör çalışanlarına 'kağıt üzerinde staj imkanı tanınması ve benzeri suni çabalara girişilmiştir

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Artık; barolar ve avukatlar arasında ayrıştırma ve ötekileştirme gayreti yerine yargının ve mesleğimizin gerçek sorunlarının çözümüne odaklanıldığı bir adli yıl istiyoruz. Bizler her hal ve şartta ülkemizde hak arayan tüm vatandaşlarımız için hem barınak, hem çatı, hem kalkan ve hem de hak mücadelesinin bayrağı olan cübbelerimizin onuruna sahip çıkarak demokratik hukuk devletinin varlığı ve geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelenin aynı zamanda tüm vatandaşlarımızın Yargı önünde eşitlik, insan onuruna yakışır yaşam ve özgürlük mücadelesi olduğunun bilincindeyiz. Ancak gerek mesleğimiz gerekse yurttaşlarımız için vereceğimiz mücadele savunmanın birlikte, omuz omuza dayanışması ile başarıya ulaşacaktır. Baroları büyük ve güçlü kılan da mensupları arasındaki dayanışma duygusudur. Kocaeli Barosu büyük ve güçlü bir Barodur. Bu geceki buluşmamamızın da mesleki dayanışmamıza büyük katkısı olacağına dair inancımla yargının ve dolayısı ile mesleğimizin sorunlarının çözümlendiği, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği günlere erişmek dileğiyle yeni adli yılın tüm yargı mensuplarına ve yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”