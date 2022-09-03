Ece ve Salih’in nikahını İmamoğlu ve Hürriyet birlikte kıydı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Esma Akar çiftinin güzel kızları Ece Akar (28) ile İskender ve Ayşe çiftinin yakışıklı oğulları Salih Güven (30) bugün Kartepe’de bulunan Cevizdibi Hotel’de mutluluğa ‘evet’ dedi.

GENİŞ KATILIM

Çiftin nikahına hem siyaset hem de kent dünyası yoğun katılım gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Kocaeli Milletvekili ve PM Üyesi Tahsin Tarhan, TBMM Divan Katibi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Bursa Milletvekili İlhan Kesici, CHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl ve Nihat Yeşil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı ve eşi Betül Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve eşi Hatice Yıldız, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel İzmit Belediyesi Birim Müdürleri, CHP Meclis Üyeleri, Eski Milletvekilleri Arif Ağaoğlu, Aşkın Türeli, Ensar Öğüt, Hikmet Erenkaya, Mehmet Hilal Kaplan, CHP eski il başkanları, il yönetimi, oda ve dernek yöneticileri, çiftin akrabaları ve dostları katıldı. CHP Kocaeli gençliğinden kimse olmaması dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA NİKAH ŞAHİDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Meclis Üyeleri adına Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, bütün milletvekillerini temsilen CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir nikah şahidi oldu.

“PARTİ İÇERİSİNDE ABİ ROLÜNDE”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından nikah birlikte kıyıldı. Çifte aile cüzdanın Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir verdi. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, “Haydar Başkanımızın seveni çok. Herkesin parti içerisinde abi rolünü verdiği yol arkadaşlarımızdan birisi. Fatma Hanım ile güzel bir iş birliğimiz var. Umarım bu iş birliği Marmara’nın tamamına yayılır bütün iller CHP’li yapacağız inşallah. Büyükşehirler dahil” dedi. Hürriyet ise, “Her nikahla birlikte aileler akrabalık bağlarıyla birbirlerine bağlanıyorlar. Biz her nikahta çocuk sayısına karışmadığımızı söylüyoruz. Sadece çocuklarınıza Atatürk’ü öğretin. Atatürk’tün ilke ve devrimlerine bağlı evlatlar yetiştirin” ifadelerinde bulundu.

“TAVSİYE DEĞİL ÖNERİLERİMİZ OLUR”

Haydar Akar yaptığı konuşmada, “Nikah şahitliği yaptığımızda çok tavsiyelerde bulunuruz ama bugün zor oldu. Bunlar tavsiye değil bizim büyük olarak önerilerimiz olur. Onlar gayet güzel karar verebilecek durumdalar. Onlardan tavsiyem birbirlerini sevmeleri, mutlu bir yaşam sürmeleri; tabi ki büyüklerini unutmadan” dedi.