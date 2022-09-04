- 04 Eyl 2022 - 22:31 G: 04 Eyl 2022 - 22:32

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Eskişehirspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’un ilk haftasında Belediye Derincespor Eskişehirspor’u 3-2 mağlup etti.

04 Eyl 2022 - 22:31 İHA Kocaeli- Spor

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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Eskişehirspor: 2 mask
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Eskişehirspor: 2
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