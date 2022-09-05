Darıca’da coşkulu Muay Thai Galası

Darıca sahili, 30 Ağustos Zafer Bayramı Muay Thai Gala Müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Darıca Belediyesi ve Muay Thai Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ortaklığında gerçekleşen etkinlikte Türkiye’nin en iyi dövüşçüleri Darıca Sahil’de bulunan amfi tiyatroda ringe çıktı. Birbirinden heyecanlı dövüşlere sahne olan etkinlikte Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları da şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldular. Oldukça yoğun ilginin olduğu Muay Thai Galası’nda DJ Yusuf Ekşioğlu da sahne performansıyla Darıcalıları coşturdu.

ŞAMPİYONLARA ÖDÜLLERİ BAŞKAN BIYIK VERDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinliğe katılarak müsabakaları izledi. Selamlama konuşması yapan Başkan Muzaffer Bıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı dolayısıyla Gala etkinliğine ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek “Darıca Belediyesi olarak sporun her branşında var olmaya özen gösteriyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz adeta bir sporcu fabrikası gibi işliyor. Bugün 50’si milli sporcu olmak üzere yaklaşık 1000 lisanslı sporcu ile 9 branşta Darıca’nın gençlerine spor imkânı sunuyoruz. Buradan bir müjde daha vermek istiyorum bu yıl ata sporumuz güreş ve judo branşlarını da açarak 11 branşa ulaşacağız. Bizim çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Maçları da ilgiyle takip eden Başkan Muzaffer Bıyık, şampiyon sporculara ödüllerini de takdim etti.