Kocaman, mutluluklara ortak oluyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hafta sonu davet edildiği bütün cemiyetlere katılarak, evlenenlerin ve sünnet olanların mutlu günlerinde yanlarında oldu

ONUR İLE KÜBRA EVET DEDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Onur Işık ile Kübra Tetik çiftinin nikahını kıydı. Kocaman, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

BARKIN İLE CANAN DÜNYA EVİNE GİRDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Barkın Özer ile Canan Karabel çiftinin nikah törenine katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

MUSA İLE BETÜL ÇOK MUTLU

Musa Tanta ile Betül Aydın, yapılan düğün cemiyeti ile evlendi. Çifte mutluluklar dileyen Başkan Mustafa Kocaman hediyesini verdi.

BAYRAM İLE EDANUR EVLENDİ

Bayram Güneş ile Edanur Kara çiftinin nikahını Başkan Mustafa Kocaman kıydı. Genç çifte mutluluklar dileyen Kocaman, hediyesini verdi.

EMİRHAN İLE MERVE’NİN DÜĞÜNÜ YAPILDI

Başkan Mustafa Kocaman, Emirhan Akman ile Merve Sivri çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Kocaman, genç çifte mutluluklar diledi.

ALİCAN İLE ESRA SEVİNÇ İÇİNDE

Alican Yıldırım ile Esra Coşkun çiftinin düğün cemiyetiyle evlendi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Mustafa Kocaman hediyesini verdi.

OGÜN İLE SERAY MUTLULUĞA EVET DEDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Ogün Perik ile Seray Kuzgun çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Kocaman, genç çifte mutluluklar diledi.

ENES İLE NİDA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Enes Yılmaz ile Nida Öztürk çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Başkan Kocaman, genç çifti tebrik etti.

AYGÜN İLE ESRA ÇOK MUTLU

Aygün Orhan ile Esra Dizdar çiftinin düğünü yapıldı. Düğüne katılan Başkan Mustafa Kocaman, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

SERDAR İÇİN CEMİYET YAPILDI

Başkan Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden Hakan Öztorun’un oğlu Serdar Öztorun’un sünnet cemiyetine katıldı. Kocaman, Öztorun ailesini tebrik etti.

ABDULLAH DELİKANLILIĞA İLK ADIMINI ATTI

Başkan Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü personellerinden Yusuf Uzunoğlu’nun oğlu Abdullah Uzunoğlu’nun sünnet cemiyetine katıldı. Uzunoğlu ailesini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

KEMAL’İN CEMİYETİ YAPILDI

Başkan Mustafa Kocaman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden Ömer Mut’un oğlu Kemal Asaf Mut’un sünnet cemiyetine katıldı. Kocaman, Mut ailesini tebrik etti.

SALİH DELİKANLI OLDU

Başkan Mustafa Kocaman, Arslanbey Mahallesi sakinlerinden Kamil Öztürk’ün oğlu Salih Çınar Öztürk sünnet cemiyetine katıldı. Öztürk ailesini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.